Motociclista resulta lesionado tras choque en avenida López Portillo de Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de sufrir un accidente sobre la avenida López Portillo, cuando se desplazaba hacia la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Los hechos ocurrieron luego de pasar el cruce de la calle 18 de la colonia Vicente Guerrero, donde el conductor de la motocicleta terminó impactándose contra la parte trasera de un automóvil cuyo conductor había detenido su marcha para permitir el paso de una mujer por el cruce peatonal.

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Tras el impacto, el motociclista salió proyectado, mientras que su unidad quedó con daños de consideración, mientras que paramédicos atendieron al lesionado en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Donde los conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas compañías aseguradoras, por lo que las unidades involucradas pudieron ser retiradas del sitio.