Detienen a “El Gordo" por robo de cobre en Bosques de Campeche

Una fuerte movilización policial se registró en la zona de Bosques de Campeche, luego de que vecinos sorprendieran a un sujeto identificado con el alias de “El Gordo”, cuando presuntamente cortaba tubería de cobre en el interior de un terreno baldío.

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Los testigos señalaron que el individuo fue visto en repetidas ocasiones dentro del predio, presuntamente tomando parte de lo que encontraba en el lugar, por lo que, al descubrirlo nuevamente, dieron aviso a las autoridades y proporcionaron sus características.

Ante ello, elementos de la Policía Estatal iniciaron la búsqueda del sospechoso hacia las inmediaciones de la colonia Vicente Guerrero, logrando ubicarlo y presuntamente asegurarlo metros adelante.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, FGECAM, donde se determinará su situación jurídica, ya que presuntamente había robado en varias viviendas cercanas a Bosques de Campeche y Eminencia.

JGH