¡Alerta en Campeche! Jóvenes cambian el alcohol por drogas y dejan vacíos los grupos de AA

El alcoholismo en Campeche enfrenta un nuevo escenario: las y los campechanos que antes encontraban en el alcohol su principal problema de adicción ahora están recurriendo a las drogas, sobre todo las nuevas generaciones, situación que ha reducido la presencia de personas en los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA). Actualmente, la organización atiende alrededor de mil 600 miembros en el Estado, distribuidos entre sus dos centros de servicio, Campeche y Ciudad del Carmen, mientras que cuatro de cada 10 personas que llegan a los grupos son mujeres, una proporción que, de acuerdo con los propios miembros, evidencia el incremento del consumo de alcohol entre la población femenina.

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En el marco del 80 aniversario de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C., que se conmemora este 19 de septiembre, integrantes del Grupo Ah Kim Pech, entre ellos Emigdio, Víctor, Yoni y Julio, explicaron que otra de las causas de la baja membresía registrada en los últimos años es que las familias han optado por ingresar a sus familiares en los llamados anexos, en lugar de acercarlos a los grupos de AA. Advirtieron que quienes ingresan a esos sitios no siempre logran recuperarse y aclararon que Alcohólicos Anónimos no recurre a la privación de la libertad, pues sus miembros acuden voluntariamente a sesiones de alrededor de una hora y media y, al concluir, regresan a sus hogares.

La reducción también se observa a nivel nacional. Hace algunos años existían alrededor de 15 mil grupos de AA en México, mientras que actualmente suman aproximadamente 13 mil 900. En Campeche funcionan entre 180 y 185 grupos en el Estado y alrededor de 33 a 35 en la capital. El primer grupo campechano, Ah Kim Pech, fue fundado el 29 de junio de 1964, por lo que este año cumple 62 años de existencia. En el país, AA cumple 80 años y a nivel mundial recientemente conmemoró 92 años.

Explicaron que la expansión de las drogas ha modificado el perfil de quienes buscan ayuda. “Los jóvenes, ahora, son más aficionados a las drogas que al alcohol”, alertaron, al reconocer que los grupos se encuentran actualmente vacíos o semivacíos. Como ejemplo, recordaron que anteriormente el Grupo Ah Kim Pech llegó a reunir alrededor de 30 personas diariamente, mientras que en determinado momento apenas permanecían tres. No obstante, con la apertura de sesiones matutinas, han logrado reunir entre 10 y 12 asistentes en la actualidad.

Sobre la población femenina, precisaron que la presencia de mujeres ha ido en aumento. Aunque la estadística nacional disponible señala que 71 por ciento de los miembros son hombres y 29 por ciento mujeres, en los grupos campechanos estiman que actualmente cuatro de cada 10 personas que llegan son mujeres. Reconocieron que no todas permanecen, pero el incremento de mujeres que buscan ayuda también se relaciona con el consumo de alcohol y drogas.

Las estadísticas nacionales de mayo muestran que 1.5 por ciento de los miembros que permanecen en AA tiene menos de 21 años; 6.46 por ciento, entre 21 y 30; 20.5 por ciento, de 31 a 50; 21.7 por ciento, de 51 a 60; 14.64 por ciento, de 61 a 70, y 3.53 por ciento corresponde a mayores de 70 años. Los integrantes aclararon que muchos jóvenes llegan a los grupos, pero no siempre permanecen.

En Campeche también existen alrededor de cinco grupos de Al-Anon y Al-Ateen, dirigidos a menores consumidores de alcohol y familiares con problemas de alcoholismo. Su estructura estatal comprende dos áreas: Campeche y Campeche Sur; la primera cuenta con 11 distritos y el Primer Distrito tiene 11 grupos.

Los miembros de Ah Kim Pech subrayaron que AA no cobra por sus servicios ni recibe financiamiento. Los gastos se cubren mediante contribuciones voluntarias de sus integrantes. Su programa se sustenta en tres ejes: recuperación, unidad y servicio, y mantiene sus puertas abiertas para quienes decidan dejar de beber, en medio de un escenario donde el avance de las drogas representa uno de los principales retos para alcanzar a las nuevas generaciones.

JGH