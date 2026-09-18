‘El Trompas’ habría confesado feminicidio de Claudia Tacoronte, afirma canciller de España

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó este viernes 18 de septiembre que Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, habría confesado su responsabilidad en el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido en Cuautla, Morelos.

Albares señaló que recibió información sobre el avance del caso durante una nueva conversación con autoridades mexicanas y agradeció la rapidez con la que se realizó la detención del sospechoso. De acuerdo con el funcionario, el detenido “habría confesado” la autoría del crimen.

El canciller español también pidió que las investigaciones continúen hasta determinar todas las responsabilidades relacionadas con el asesinato.

¿Qué se sabe sobre la detención de “El Trompas”?

Francisco Javier “N” fue detenido el jueves 17 de septiembre como probable responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, de 21 años, quien realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía de Morelos informó previamente que el sospechoso había sido identificado mediante videos de vigilancia y testimonios recabados durante la investigación. El crimen ocurrió el 12 de septiembre en Cuautla.

Noticia Destacada Secretario Harfuch informa detenciones por feminicidios de Karla Pérez en Jalisco y Claudia Tacoronte en Morelos

Las autoridades ministeriales deberán presentar ante un juez los datos de prueba correspondientes y será el proceso judicial el que determine la responsabilidad penal del detenido, quien conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.

España pide llegar “hasta las últimas responsabilidades”

Albares indicó que la Embajada de España en México, el consulado y las autoridades mexicanas mantienen comunicación con la familia de Claudia Tacoronte.

También señaló que el Gobierno español solicitó esclarecer completamente el caso y determinar si existen otras personas involucradas.

La Fiscalía de Morelos prevé imputar a Francisco Javier “N” por feminicidio, delito por el que buscará una pena de hasta 70 años de prisión, según reportes difundidos este viernes.

CONFIESA EL PRESUNTO ASESINO DE CLAUDIA TACORONTE EN MÉXICO



El detenido como presunto autor del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en México ha confesado la autoría del crimen. Así se lo ha trasladado el secretario de Seguridad mexicano al ministro de… pic.twitter.com/8BLnB5UTJM — ▓▒░ 𝚃𝙴𝙻𝙴𝚃𝙴𝚇𝚃𝙾░▒▓ (@rtvetext) September 18, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó horas antes la detención y aseguró que el Gobierno federal mantendrá el apoyo a las investigaciones sobre feminicidios ocurridos en Morelos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió este viernes al caso y sostuvo que la prioridad de su administración es prevenir la violencia contra las mujeres y avanzar hacia la “cero impunidad” en los feminicidios.

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