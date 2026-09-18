Cirugías de cataratas devolverán la vista a 85 personas en Campeche

Un total de 85 campechanas y campechanos de todo el Estado recuperarán la vista este 2026, gracias a la estrategia nacional Ver por México, mediante la cual el IMSS Régimen Ordinario, IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud, así como la Beneficencia Pública Federal y Estatal, unen esfuerzos para abatir el rezago en la atención quirúrgica de pacientes con diagnóstico de catarata.

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La jornada arrancó en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche, donde durante este fin de semana se realizarán las intervenciones quirúrgicas que permitirán a los pacientes recuperar una función que habían perdido y, con ella, mayor autonomía para realizar actividades cotidianas como leer, trabajar y desenvolverse con mayor seguridad.

El secretario de Salud Estatal, Orlando Alvarado Rivadeneyra, y la titular del IMSS en Campeche, Flor Irene Rodríguez Melo, explicaron que la meta estatal contempla beneficiar a 85 pacientes, de los cuales 55 están inscritos en Ver por México y 30 son derechohabientes del Seguro Social.

Rodríguez Melo resaltó que el alcance de esta jornada es resultado de que las instituciones de salud decidieron trabajar de manera coordinada para atender a la población que requiere una cirugía de catarata. Reconoció la participación de la Secretaría de Salud Estatal y la Administración de la Beneficencia Pública, así como el acompañamiento del IMSS Bienestar para localizar a los pacientes.

También destacó la intervención del personal de Oftalmología, Quirófanos, Enfermería, Trabajo Social y áreas administrativas del IMSS Campeche, cuya participación permite concretar las cirugías programadas en la UMAA.

Por su parte, el secretario de Salud externó que Ver por México representa una muestra de que la suma de esfuerzos entre las instituciones puede traducirse en beneficios concretos para la población, al permitir que personas con problemas de visión recuperen autonomía y confianza para retomar actividades que forman parte de su vida diaria.

Las cirugías comenzaron ayer y continuarán este sábado 19 de septiembre, como parte de esta estrategia nacional que busca reducir el rezago quirúrgico por cataratas.

JGH