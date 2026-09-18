Pareja es detenida tras intentar sacar carne sin pagar en Walmart

En el área de Ah Kim Pech, una pareja fue asegurada luego de ser sorprendida intentando sustraer productos de un supermercado, principalmente cortes de carne, cuyo valor superaba los mil 500 pesos.

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Los hechos ocurrieron dentro del establecimiento, donde personal de seguridad detectó a ambos cuando intentaban salir con la mercancía sin realizar el pago correspondiente, por lo que fueron retenidos por los propios guardias de la empresa.

Posteriormente, los empleados entregaron a la pareja a elementos de la Policía Estatal, quienes procedieron con su aseguramiento y traslado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.