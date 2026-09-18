Falsa alarma en Dunosusa de Ciudad del Carmen moviliza a la policía en la colonia Tecolutla

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin hacerlo oficial, canceló la suspensión de la energía eléctrica que tenía prevista para este sábado para la realización de mantenimiento a su infraestructura, por el cual dejaría sin servicio a 26 comunidades cheneras. Fueron comisarios municipales y presidentes de Juntas Municipales de Ukum, Dzibalchén y Bolonchén de Rejón quienes confirmaron que no habrá suspensión del servicio.

Noticia Destacada Campeche: Trabajador resulta lesionado tras caer de un cerro en Ampliación Polvorín

Trascendió antes del mediodía de este viernes que la CFE ya no realizaría esos trabajos y, por tanto, no suspendería el servicio en 26 localidades cheneras de las tres Juntas Municipales.

El reportero intentó localizar vía telefónica al ingeniero Carlos A. Vázquez Encalada, jefe de Oficina de Mantenimiento y Construcción en el Área de Distribución Hopelchén, pero fue imposible, y no se pudo confirmar esos rumores que corrieron antes del mediodía de este viernes a través de esa empresa.

Se localizó vía telefónica a David Rivero Medina y Yanuario Ayil Torres, comisarios municipales de las comunidades de Xcupil e Iturbide, y confirmaron que no habrá suspensión de la energía eléctrica para este sábado en 26 comunidades cheneras, tal como se había programado por esa empresa de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

De igual manera, se localizó a Marcelo Chan Euán, Ocelli Pech Uc y Ricardo Canché Chablé, presidentes de las Juntas Municipales de Ukum, Dzibalchén y Bolonchén de Rejón, respectivamente, quienes también confirmaron que no habrá suspensión de la energía eléctrica para este sábado, y quedó cancelada hasta nuevo aviso, con fecha por definir por parte de la CFE.

Chan Euán señaló que dialogó con directivos de la CFE en Campeche y le comentaron que no suspenderán el servicio porque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) está realizando sus actualizaciones en sus programas productivos. De cortar el servicio, estarían afectando a los productores cheneros que han sido citados este sábado a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) de Dzibalchén y Hopelchén, respectivamente.

Por otro lado, como oportunamente informó Por Esto!, este sábado veintiséis comunidades del municipio de Hopelchén se quedarían sin energía eléctrica durante ocho horas, debido a trabajos que realizará CFE, el cual ha denominado “trabajos bajo licencia en muerto en línea de media tensión”. Cuatro comunidades no sufrirán afectaciones.

Sin embargo, la CFE canceló este viernes por la mañana la realización de esos trabajos y, por consiguiente, no será suspendido el servicio de energía eléctrica en esas 26 comunidades cheneras y una del municipio de Campeche.

JGH