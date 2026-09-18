CURP Biométrica en Yucatán: requisitos, horario y dónde realizar el trámite en Mérida

El Gobierno de Yucatán mantiene habilitados módulos para realizar el registro de la CURP Biométrica en Mérida, así como brindar orientación a las personas que tengan dudas sobre los requisitos y el procedimiento. La atención se realiza en la oficina central del Registro Civil, en el Centro de la ciudad.

El trámite forma parte de un programa federal coordinado y normado por el Registro Nacional de Población (Renapo), cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de verificación de identidad mediante la incorporación de datos biométricos.

¿Dónde y cuándo se puede registrar la CURP Biométrica en Mérida?

Los módulos de atención se encuentran en la oficina central del Registro Civil de Yucatán, ubicada en la calle 65, entre 64 y 66, en el Centro de Mérida.

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La atención se brinda de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, por lo que las personas interesadas pueden acudir dentro de este horario para realizar el registro o recibir orientación sobre los pasos que deben seguir-

Estos son los requisitos para la CURP Biométrica en Yucatán

Las personas mayores de 18 años que deseen realizar el registro deberán presentar:

CURP certificada y actualizada .

. Correo electrónico activo .

. Identificación oficial vigente con fotografía, en original.

En el caso de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años, deberán presentar su CURP certificada y actualizada, una identificación con fotografía y acudir acompañados por uno de sus padres. El padre o madre que los acompañe deberá contar previamente con su registro biométrico.

Quienes todavía no tengan una CURP certificada y actualizada pueden acudir antes a cualquiera de las 144 oficialías del Registro Civil de Yucatán, donde recibirán orientación y apoyo para completar este procedimiento.

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¿Qué datos biométricos se capturan durante el trámite?

Durante el registro, el personal realiza la captura de diferentes elementos biométricos, entre ellos huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía digital y firma electrónica.

Estos datos se incorporan al procedimiento de verificación de identidad conforme a los lineamientos establecidos para el programa federal. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno estatal, los datos están sujetos a las disposiciones legales y mecanismos de seguridad aplicables para su tratamiento.

La información debe utilizarse exclusivamente para los fines determinados por la autoridad federal competente.

¿Para qué sirve la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica es un trámite voluntario que busca vincular de manera más segura la identidad de cada persona con sus datos biométricos y fortalecer los mecanismos de verificación.

El programa contempla medidas orientadas a reducir riesgos relacionados con duplicidades y suplantación de identidad, mediante la incorporación de elementos que permiten verificar la identidad de una persona.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a los módulos del Registro Civil en Mérida para realizar el registro o conocer los requisitos. En caso de necesitar certificar o actualizar previamente la CURP, las 144 oficialías distribuidas en Yucatán permanecen disponibles para brindar apoyo.