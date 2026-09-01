Inicia ronda de gremios en honor a la Virgen de las Mercedes, con la participación de las familias de volqueteros de Champotón

En un ambiente de fe, tradición y devoción, la noche de este martes iniciaron las rondas de gremios en honor a la Virgen de las Mercedes, con la participación de las familias de volqueteros.

El evento de corte religioso comenzó a las 19:30 horas, para luego dar paso a la Santa Misa celebrada en el marco de las fiestas patronales de la Redentora de Cautivos, advocación mariana venerada por la grey católica como la Reina y Señora de Champotón.

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El repicar de las campanas de la parroquia local, anunció el arribo del gremio religioso. Los volqueteros ingresaron en grupos, acompañados por sus familias y portando el tradicional estandarte en honor a la Virgen de las Mercedes.

Este recibió la bendición del párroco Martín Mena. También los acompañó la niña, Romina Patricia Hernández Solís, Reina Infantil de los festejos patronales.