Arturo Arjona Vélez, sin experiencia de Gobierno y perfilado por el PRI rumbo al 2027 en Playa del Carmen

Arturo Arjona Vélez emergió de las bases operativas de la militancia del PRI y tomó protesta el 31 de enero como presidente del Comité Municipal, en sustitución de Sergio Tolosa. Lo acompañó María Jazmín del Socorro Concha Chi como secretaria general, mientras que el acto fue encabezado por la dirigente estatal Cora Amalia Castilla. Desde entonces aparece como el rostro formal del partido rumbo al 2027; recientemente fue ratificado por la dirigencia estatal. Sin embargo, la radiografía de su trayectoria muestra un vacío casi total de cargos públicos previos, resultados verificables y presencia electoral propia.

Sin currículum de Gobierno

Arjona Vélez jamás ha ocupado regidurías, direcciones municipales, secretarías del Ayuntamiento ni algún cargo de elección popular. Tampoco aparecen gestiones administrativas, balances de resultados ni una trayectoria profesional que se haya traducido en experiencia dentro de la administración pública. Su capital político se limita al ámbito interno del PRI y a la confianza que le depositó la estructura encabezada por Filiberto Martínez.

En un partido que en Playa del Carmen ronda el 11% de intención del voto y que opera como fuerza marginal después de perder el poder y la alianza con el PAN, el perfil del nuevo dirigente municipal no aporta antecedentes que permitan evaluar su capacidad de Gobierno. Hasta ahora, en su función partidista tampoco ha mostrado resultados positivos.

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Sombra que no se mueve

El acto de toma de protesta dejó claro el equilibrio de fuerzas. Cora Amalia Castilla pidió aprovechar “al primer aliado en Playa del Carmen, el diputado Filiberto Martínez”, quien tomó la palabra para llamar a trabajar en campo y a “levantarse”. Con ello, Arjona Vélez quedó posicionado como el operador formal de un comité que gira en torno a la figura del legislador. Esa dependencia marca el límite de su proyección: puede coordinar la estructura, pero no necesariamente controlarla.

Una de las mayores cargas que enfrenta es ser considerado un títere de Martínez Méndez. Entre los propios priístas existe la percepción de que su llegada fue una imposición sin consultar a las bases. Además, se acusa a la actual dirigencia de haberse concentrado únicamente en actos protocolarios y fotografías grupales con líderes estatales, mientras descuida la gestión real y el respaldo en las colonias populares, espacios que han sido captados casi por completo por otras fuerzas políticas.

El PRI local arrastra el peso de administraciones cuestionadas, deudas heredadas y una presencia electoral reducida. Por ello, designar a un dirigente sin trayectoria pública visible no modifica ese escenario y solo confirma que el partido continúa apostando por la permanencia de las lealtades internas.

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En terreno estrecho

Arjona Vélez se perfila, dentro de ese reducido escenario, como posible aspirante a la candidatura municipal del 2027, en un instituto político sin cuadros de amplia proyección y con un solo referente dominante. Por ello, cualquier personaje que ocupe la dirigencia local entra automáticamente en la conversación. El problema está en el punto de partida: sin cargos de gobierno, victorias electorales propias ni resultados de gestión que puedan ser evaluados, su aspiración se sostiene únicamente sobre el organigrama partidista.

En un municipio que exige capacidad de ejecución y respuesta ante demandas concretas de servicios, ordenamiento y transparencia, esa ausencia de antecedentes configura una proyección de bajo perfil.

El PRI en Playa del Carmen no llegará al 2027 con una oferta renovada, sino con un dirigente reciente, sin un currículum público de peso y colocado por una estructura que todavía responde a Filiberto Martínez. Esto genera dudas sobre su capacidad para convencer, primero, a los pocos militantes que aún permanecen en el partido y, mucho menos, al electorado.