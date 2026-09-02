Presidenta Sheinbaum descarta falta de infraestructura tras apagón en la Península de Yucatán; atribuye falla a vandalismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este miércoles 2 de septiembre que el apagón registrado recientemente en la Península de Yucatán y otras zonas del sureste no estuvo relacionado con falta de infraestructura ni con insuficiencia en la generación eléctrica.

Durante su conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la interrupción fue provocada por daños en una torre de transmisión que afectaron dos líneas de alta tensión.

Sheinbaum señaló que el servicio logró recuperarse en alrededor de ocho horas y reconoció el trabajo realizado por el personal de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Qué provocó el apagón en Yucatán y el sureste?

Ante una pregunta expresa sobre si el Gobierno federal prepara medidas para evitar nuevos apagones, Sheinbaum indicó que la contingencia tuvo su origen en un daño específico a la infraestructura de transmisión.

La Presidenta recordó que la CFE atribuyó las afectaciones a actos de vandalismo en dos líneas de alta tensión que daban servicio a usuarios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

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Explicó que este tipo de incidentes puede ocurrir incluso cuando existe inversión suficiente en el sistema eléctrico, por lo que uno de los factores centrales es la capacidad de respuesta y recuperación del suministro.

Sheinbaum reconoce a trabajadores de CFE por restablecimiento

La mandataria felicitó a las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, así como a su directora, por la rapidez con la que atendieron la falla.

Indicó que durante la emergencia la dependencia informó de manera periódica sobre los avances en las reparaciones, hasta alcanzar el restablecimiento total del servicio.

Gobierno mantiene inversión en generación y redes eléctricas

Sheinbaum aprovechó la respuesta para recordar parte de las cifras presentadas en su Segundo Informe de Gobierno.

Señaló que su administración contempla alrededor de 32 mil megawatts de nueva capacidad de generación, con una participación importante de energías renovables.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein leyó el boletín informativo de la @CFEmx sobre las afectaciones al suministro de energía eléctrica en #Yucatán, #QuintanaRoo, #Campeche y #Chiapas:



"La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras la salida de… pic.twitter.com/yzk23bTPOY — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 2, 2026

Además, mencionó una inversión cercana a 200 mil millones de pesos en transmisión y distribución eléctrica, programa que, afirmó, registra aproximadamente 30 por ciento de avance.

La Presidenta sostuvo que el objetivo es fortalecer la red y contar con esquemas paralelos que permitan mantener el servicio ante daños en puntos específicos de la infraestructura.

IO