La casa de los famosos México: ¿Cuál fue el padecimiento que presentó Aldo Rendón?

De forma sorprendente, Aldo Rendón abandonó ‘La Casa de los Famosos México’, junto en la parte más importante de la competencia y cuando era uno de los habitantes más polémicos por su forma de decir las cosas.

El famoso salió por temas de salud, pues desde hace algunos días no estaba pasando por su mejor momento, al grado de que le preguntaba a sus compañeros por el color de sus ojos, se le podía ver cansado y no hablaba del tema.

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¿Cuál es el problema de salud que presentó Aldo Rendón?

A su salida, el famoso aseguró que su padecimiento es curable, pero tiene que estar en tratamiento, por lo que no podía salir y entrar de la polémica casa, motivo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar la competencia.

En la emisión de esta mañana del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo aseguró que Aldo Rendón no quería salir, pero al saber su condición de salud, tomó la decisión de abandonar el reality.

"Me conmueve mucho la manera en la que lo despidieron, pensaba en su mamá Paty, díganle que está bien, que está a tiempo de tratarse; salió como un bebé llorando; la gente que lo queremos estamos preocupados por él"

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Dentro de los antecedentes de salud de Aldo Rendón, se sabe que ha tenido complicaciones hepáticas y de vesícula, esto alrededor del año 2010, las cuales estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol, por lo que estuvo varios meses en el hospital.

Estando en el reality, tuvo ictericia, por lo que su piel y sus ojos tenían un tono amarillento, junto con una hinchazón, por lo que las alarmas se comenzaron a prender.

También presentó un problema fuerte de gota, debido a la acumulación de ácido úrico. Antes de entrar en el reality, se reveló que Aldo Rendón tenía anemia, temas que complicaron que pudiera seguir dentro de ‘La Casa de los Famosos México’.

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