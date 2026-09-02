Tragedia en la Sabancuy-Chekubul: cuatro personas mueren tras aparatoso choque; entre ellos dos menores

Una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y largas filas de vehículos se registraron en la carretera Sabancuy-Chekubul, luego de un aparatoso accidente que dejó cuatro personas sin vida, entre ellas dos menores de edad.

El fatal percance ocurrió durante el martes 1 de septiembre, cuando una camioneta y un automóvil colisionaron en esta vía, provocando una emergencia que obligó a la intervención de elementos de auxilio y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto la camioneta se incendió, dejando atrapados a tres de sus ocupantes: un adulto y dos menores de edad, quienes perdieron la vida debido a las consecuencias del siniestro.

Noticia Destacada Cinco apagones masivos en año y medio acumulan más de 3 millones de afectaciones en la Península de Yucatán

En el otro vehículo viajaba un adulto que, debido a la fuerza del choque, salió proyectado del automóvil y sufrió lesiones de gravedad que finalmente le provocaron la muerte.

La magnitud del accidente generó una intensa movilización en la zona. Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para controlar el incendio, atender la situación y asegurar el área, mientras el tránsito vehicular se vio afectado por las labores de auxilio.

Hasta el momento de la consignación de la información, las autoridades no habían dado a conocer oficialmente la identidad de las cuatro víctimas.

El accidente vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad en esta carretera, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias para determinar cómo ocurrió el fatal encontronazo.