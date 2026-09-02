Pensión Bienestar septiembre 2026 en Campeche: ¿Quién cobra hoy miércoles 2 de septiembre?

El pago de las Pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 continúa este miércoles 2 de septiembre, por lo que las personas beneficiarias en Campeche deben revisar la letra inicial de su primer apellido para saber si les corresponde recibir el depósito.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Gobierno de México, este miércoles 2 de septiembre toca el turno a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra B. El depósito se realiza directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

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La dispersión de recursos comenzó el martes 1 de septiembre, con los apellidos cuya inicial es A, y continuará de manera escalonada hasta el viernes 25 de septiembre, conforme al siguiente calendario:

A: martes 1 de septiembre

martes 1 de septiembre B: miércoles 2 de septiembre

miércoles 2 de septiembre C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre

jueves 3 y viernes 4 de septiembre D, E, F: lunes 7 de septiembre

lunes 7 de septiembre G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre

martes 8 y miércoles 9 de septiembre H, I, J, K: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre L: viernes 11 de septiembre

viernes 11 de septiembre M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

lunes 14 y martes 15 de septiembre N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

jueves 17 de septiembre P, Q: viernes 18 de septiembre

viernes 18 de septiembre R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

lunes 21 y martes 22 de septiembre S: miércoles 23 de septiembre

miércoles 23 de septiembre T, U, V: jueves 24 de septiembre

jueves 24 de septiembre W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

En este bimestre, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente entrega 3 mil 300 pesos bimestrales.

También se contempla el apoyo del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que en la mayoría de los casos corresponde a mil 650 pesos bimestrales.

Los recursos pueden utilizarse o retirarse desde el mismo día en que se realiza el depósito, por lo que no es necesario acudir inmediatamente a una sucursal del Banco del Bienestar para retirar el dinero.

Para evitar confusiones, las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales de los Programas para el Bienestar y recordar que estos apoyos se entregan directamente, sin intermediarios.