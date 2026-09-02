Colegio de Médicos pide no minimizar aumento del Covid-19 en Campeche

Aunque el Covid-19 dejó de representar la emergencia sanitaria de los primeros años de la pandemia, los contagios mantienen una tendencia al alza en Campeche, donde la Secretaría de Salud (Ssa) Federal ha notifi cado 13 casos en lo que va del 2026. Ante este escenario, médicos campechanos llamaron a la población a no bajar la guardia y, de ser necesario, retomar medidas que parecían olvidadas, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y el lavado frecuente de manos.

El expresidente del Colegio de Médicos de Campeche A.C., Adrián Mellado González, señaló que, si bien pasar de seis a 13 contagios es un aumento importante en términos porcentuales, resulta más relevante observar los números generales y, sobre todo, determinar dónde y cuándo ocurrieron los contagios.

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Aclaró que no puede hablarse de un ‘brote’, pues para establecerlo epidemiológicamente los casos tendrían que estar relacionados en una misma zona y periodo. Además, los reportes no precisan si son casos activos ni dónde se registraron. Recordó que el Covid-19 ya es una enfermedad endémica y que muchos contagios ni siquiera son diagnosticados, pues pueden confundirse con una gripe común.

Reconoció que la tendencia ascendente sí representa una señal de alerta para los servicios de salud, especialmente tras las vacaciones, cuando aumentan las reuniones, la convivencia en espacios cerrados y la concentración de personas, condiciones que facilitan la transmisión de un virus altamente contagioso.

Con el regreso a clases, recomendó mantener las aulas ventiladas y privilegiar las actividades al aire libre, además de evitar que ingresen a las escuelas menores con fiebre o síntomas de enfermedad. Consideró innecesario regresar a filtros sanitarios estrictos, pero sí reforzar la responsabilidad de madres y padres para no enviar a sus hijos enfermos.

Mellado González insistió en recuperar hábitos preventivos: lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, sana distancia cuando sea posible y cubrebocas, especialmente si se presentan síntomas o se permanece en lugares concurridos y cerrados. También pidió completar los esquemas de vacunación, particularmente en embarazadas y adultos mayores, pues, aunque ninguna vacuna evita por completo el contagio, sí reduce el riesgo de complicaciones graves.

Por su parte la Secretaría de Educación (Seduc) informó que, previo al inicio del ciclo escolar, todas las escuelas de Nivel Básico de Campeche fueron sometidas a labores de limpieza para eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Su titular, Candelario Jesús Pacheco Pacheco explicó que en estas tareas participaron trabajadores de intendencia y padres de familia, quienes se encargaron de dejar en condiciones adecuadas los planteles antes del regreso de las y los estudiantes. Una vez concluidas las labores de limpieza, la Seduc se coordinó con la Secretaría de Salud (SSA) del Estado para realizar jornadas de fumigación en los centros escolares y reducir la presencia de mosquitos, como medida preventiva ante el incremento de casos de dengue registrado en la Entidad.

Pacheco Pacheco aseguró que estas acciones buscan generar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, al tiempo que llamó a mantener las medidas de prevención contra la proliferación del vector dentro y alrededor de los planteles.