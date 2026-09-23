Huracán Polo se intensifica y vuelve a alcanzar la categoría 5; podría seguir en aumento frente a las costas mexicanas

El huracán Polo sigue estacionado frente a las costas de Guerrero, pero volvió a intensificarse solo en unas horas y subió de nuevo a categoría 5 en la escala escala Saffir Simpson, por lo que se mantienen alerta varios estados del Pacífico mexicano ante la expectativa de su trayectoria.

¿Dónde está el huracán Polo hoy y en qué categoría está?

En la última actualización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Polo se encuentra a 235 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

¿Por qué parece que Polo está “estacionado” frente a México?

El desplazamiento actual del meteoro es de 9 km/h por lo que parece que se encuentra totalmente estático. De acuerdo con algunos especialistas, este poco movimiento ha provocado que no se dirija a tierra.

🌀#Polo se ha intensificado rápidamente y ahora es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Mantente al tanto de su evolución y sigue la información emitida por fuentes oficiales y confiables. https://t.co/yoEIKQY7ju — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

¿Cuáles son estados afectados por el huracán Polo y qué efectos tiene?

Con la intensificación a categoría 5, se refuerza la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Michoacán (costa y este) y Guerrero (costa y oeste); lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Colima; así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (sur) y Oaxaca (oeste).

¿Qué puertos cierran su actividad por el huracán Polo?

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer el cierre de puertos por el huracán Polo categoría 5.

Embarcaciones mayores:

Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Embarcaciones menores:

Colima: Manzanillo

Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo

Jalisco: Barra de Navidad

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Oaxaca: Puerto Escondido