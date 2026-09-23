¡Prepara el estómago! Habrá feria del Taco en Campeche: cuándo y dónde será para ir con la familia

Si eres de los que siempre dice “vamos por unos tacos”, aparta el 3 y 4 de octubre. El parque San Martín, en la ciudad de Campeche, será sede de la Feria del Taco, que abrirá de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante ambos días.

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La idea es que las familias puedan darse una vuelta a la hora que más les acomode, recorrer los puestos y elegir qué se les antoja. Los organizadores esperan reunir opciones como tacos de canasta, al pastor y de guisados, además de otros antojitos.

La feria es organizada por Pro Innovadores Campechanos, que aún invita a taquerías y emprendedores de comida a sumarse. Quienes tengan un negocio y quieran participar pueden pedir informes al 981 100 7678.

Así que ya hay plan para ese fin de semana: ir con tiempo, llevar hambre y dejar que cada integrante de la familia escoja sus tacos favoritos.

JGH