Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por una camioneta en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó con golpes en las piernas luego de ser impactado por el conductor de una camioneta particular cuando circulaba por la Glorieta del Camarón, en el cruce con la avenida Aviación, en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con los primeros reportes, el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika FT150C, color verde con negro y placas 66GVR6 del estado de Campeche, y ya se encontraba circulando al interior de la rotonda cuando el conductor de una Ford Ranger color rojo, con placas CN-9465-B de Campeche, presuntamente le cortó la circulación.

El impacto provocó que el motociclista perdiera el equilibrio y terminara proyectado contra el pavimento. A pesar de la caída, logró ponerse de pie por sus propios medios y posteriormente retiró la motocicleta hacia un costado de la vialidad.

El conductor de una camioneta Ford Ranger roja le habría cortado el paso al no respetar la preferencia. / Israel Lozano

El joven presentó algunos golpes en las piernas, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. Mientras tanto, ambos conductores permanecieron en el lugar durante varios minutos, ocasionando afectaciones momentáneas a la circulación.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que ajustadores de las compañías aseguradoras intervinieron para atender los daños materiales y las lesiones.

Finalmente, las partes involucradas llegaron a un acuerdo mediante las respectivas aseguradoras para cubrir los daños y la atención derivada del percance. Los vehículos fueron retirados de la zona y los involucrados se retiraron del lugar sin que se reportaran mayores complicaciones.

JGH