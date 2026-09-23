¿Que pasó con el hombre baleado por policías en la colomia Minas de Campeche? Aplazan audiencia

J.P.M. permanece hospitalizado y bajo custodia ministerial, luego de resultar lesionado durante un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal en la colonia Minas, mientras que su situación jurídica comenzó a definirse mediante una audiencia realizada vía Zoom, en la que enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

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Durante el proceso, el imputado cambió de defensor de oficio a un abogado particular, quien solicitó la ampliación del término constitucional. La continuación de la audiencia está prevista para el próximo fin de semana, cuando se determinará su situación jurídica, por lo que permanecerá bajo custodia mientras continúa recibiendo atención médica.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Minas, luego de que vecinos solicitaran la intervención de las autoridades ante la presencia de un hombre que presuntamente realizaba detonaciones de arma de fuego contra varios predios ubicados en las inmediaciones de la Escuela Primaria Septimio Pérez Palacios.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para localizar al sospechoso, quien presuntamente se encontraba a bordo de una motocicleta.

Al percatarse de la presencia de los agentes, J.P.M., de 35 años, intentó darse a la fuga, iniciándose una persecución por diferentes calles de la colonia.

Durante el escape habría perdido el control de la motocicleta y derrapado sobre la calle Alejandrina, a escasos metros de llegar a su domicilio. Pese a la caída, el hombre habría continuado con su intento de escapar hasta ser localizado nuevamente por los agentes en el cruce de las calles Hematita con Limonita, donde la persecución terminó en un enfrentamiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso se habría negado a soltar el arma de fuego y presuntamente encañonó a los elementos policiacos, quienes accionaron sus armas para repeler la agresión.

Como consecuencia, J.P.M. resultó lesionado por varios impactos de arma de fuego, por lo que los agentes solicitaron la presencia de paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un nosocomio.

El hombre permanece internado en el hospital del IMSS de la zona Centro, donde su estado de salud es reportado como crítico, pero estable, debido a las heridas que presenta en espalda, pierna y brazo.