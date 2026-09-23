Buscan a Rubén de 27 años en Candelaria, Campeche; su familia lleva dos semanas sin saber de él

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGCAM) pidió apoyo para localizar a Rubén Antonio Velázquez Elston, de 27 años, quien radica en el municipio de Candelaria. De acuerdo con la ficha difundida por la dependencia, sus familiares tuvieron contacto con él por teléfono por última vez hace aproximadamente dos semanas y, desde entonces, desconocen su paradero.

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La ficha no precisa en qué lugar fue visto por última vez ni la fecha exacta en que se perdió la comunicación. Por ello, la Fiscalía solicita la colaboración de quienes puedan aportar información que ayude a encontrarlo.

La FGCAM emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Rubén Antonio Velázquez Elston. / Especial

Rubén Antonio mide aproximadamente 1.68 metros, es de complexión robusta y tez morena clara. Tiene rostro ovalado, frente y nariz anchas, ojos negros y cabello negro, corto y ondulado.

Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse a la Fiscalía General del Estado de Campeche, al teléfono 981 81 1 94 00.