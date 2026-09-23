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Buscan a Rubén de 27 años en Candelaria, Campeche; su familia lleva dos semanas sin saber de él

FGCAM solicita ayuda para localizar a Rubén Antonio Velázquez Elston, de 27 años, desaparecido en Candelaria. Su familia perdió contacto con él hace 2 semanas; llama al 981 81 1 94 00.

Por Redacción Por Esto!

23 de sept de 2026

1 min

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El joven desaparecido tiene 27 años de edad y reside en el municipio de Candelaria.
El joven desaparecido tiene 27 años de edad y reside en el municipio de Candelaria. / Especial

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGCAM) pidió apoyo para localizar a Rubén Antonio Velázquez Elston, de 27 años, quien radica en el municipio de Candelaria. De acuerdo con la ficha difundida por la dependencia, sus familiares tuvieron contacto con él por teléfono por última vez hace aproximadamente dos semanas y, desde entonces, desconocen su paradero.

La Fiscalía de Campeche busca a Ángel Alfonso Junco Chable, de 36 años, visto por última vez el 25 de agosto cuando salió de su domicilio en la localidad de Tixmucuy.

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La ficha no precisa en qué lugar fue visto por última vez ni la fecha exacta en que se perdió la comunicación. Por ello, la Fiscalía solicita la colaboración de quienes puedan aportar información que ayude a encontrarlo.

La FGCAM emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Rubén Antonio Velázquez Elston.
La FGCAM emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Rubén Antonio Velázquez Elston. / Especial

Rubén Antonio mide aproximadamente 1.68 metros, es de complexión robusta y tez morena clara. Tiene rostro ovalado, frente y nariz anchas, ojos negros y cabello negro, corto y ondulado.

Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse a la Fiscalía General del Estado de Campeche, al teléfono 981 81 1 94 00.

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