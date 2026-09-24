Auto golpea a un niño que cruzaba la avenida 16 de Septiembre con su familia en Campeche

Un niño resultó lesionado la tarde de este jueves mientras cruzaba la avenida 16 de Septiembre, a la altura del Parque de las Banderas, en la ciudad de Campeche, acompañado por su padre y su hermana.

Noticia Destacada A sus 105 años, don Fidelio mantiene vivo el legado alfarero de Tepakán

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas. De acuerdo con la información disponible, el espejo retrovisor izquierdo de un automóvil Fiat Uno rojo golpeó al menor cuando la familia atravesaba la vialidad. Las circunstancias en que ocurrió el hecho no han sido precisadas.

Paramédicos del SAMU acudieron para atender al niño en el lugar. Tras la valoración, no fue trasladado a un hospital.

Agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento de lo ocurrido. Los involucrados llegaron a un acuerdo en el sitio.

JGH