Macabro hallazgo: Encuentran un cuerpo en estado descomposición en la Avenida Cancún

Un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este jueves en un área de maleza que se ubica a un costado de la avenida Cancún, conocida como Las Torres, a la altura de la Supermanzana 515, sin que se conozcan las causas de la muerte.

Personal de la Dirección de Ecología que realizaba un recorrido entre la vegetación, localizó el cadáver y dio aviso al número de emergencias 911, en una zona que se ubica entre las avenidas 127 y 135, en la parte posterior del fraccionamiento Leonardo Rodriguez Alcaine.

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no se le apreciaban huellas visibles de violencia.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el lugar y posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo.