Messi disputará su tercera Final del Mundial ante España e igualará una marca de Cafú

Lionel Messi volverá a disputar el partido más importante del futbol mundial. El capitán de Argentina enfrentará a España en la Final del Mundial 2026, un encuentro que lo llevará a igualar una marca histórica del brasileño Cafú al alcanzar tres finales de la Copa del Mundo en su carrera.

El delantero rosarino ya había disputado las finales de Brasil 2014, donde Argentina cayó ante Alemania, y Qatar 2022, torneo en el que levantó el trofeo frente a Francia. Ahora, con 39 años, buscará conquistar un nuevo título y convertirse en el primer futbolista argentino en jugar tres finales mundialistas.

Además de igualar a Cafú, Messi podría convertirse en el primer jugador en disputar como titular tres finales de un Mundial. En las dos anteriores permaneció los 90 minutos —y más— sobre el terreno de juego, consolidándose como la principal figura de la Albiceleste.

Otro de los récords que tiene a su alcance está relacionado con el gol. Si marca frente a España, el ocho veces Balón de Oro se unirá al reducido grupo de futbolistas que han anotado en dos finales distintas de la Copa del Mundo, una lista integrada por leyendas como Pelé, Vavá, Zinédine Zidane, Paul Breitner y Kylian Mbappé.

A lo largo de la historia, otros jugadores también estuvieron presentes en tres ediciones de una final mundialista, como Pelé, Lothar Matthäus, Pierre Littbarski y Ronaldo Nazário. Sin embargo, algunos no tuvieron participación en una de ellas, por lo que Messi podría establecer una marca inédita si inicia el encuentro ante los españoles.

La cita ante España también representará la novena final de Messi con la selección absoluta. Su historial incluye tres finales de Mundial, cinco de Copa América y una Finalissima. Tras varios años marcados por derrotas en instancias decisivas, el capitán argentino cambió la historia desde 2021 al conquistar la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar y una nueva Copa América.

Ahora, Argentina buscará extender esa racha de éxitos con un nuevo campeonato mundial. De conseguirlo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sumaría cinco títulos consecutivos entre competencias oficiales, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia de la selección albiceleste.