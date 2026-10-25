Canacar confirma Paro Nacional de transportistas para este lunes 26 de octubre

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), encabezada por Augusto Ramos Melo, confirmó este domingo 25 de octubre que mantiene firme la convocatoria al paro nacional de transportistas con carácter indefinido, el cual dará inicio el lunes 26 de octubre a partir de las 08:00 horas.

La medida responde a la persistente crisis de inseguridad en las carreteras del país, los constantes episodios de extorsión, asaltos y cobro de piso, así como a los recortes en los estímulos fiscales en el pago de peajes y la falta de inversión en el mantenimiento de la red federal de vialidades.

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¿Qué dijo el presidente de Canacar sobre el paro nacional?

Fue por medio de sus redes sociales que Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar, reiteró su llamado a los transportistas a manifestarse este lunes. Ramos Melo señaló que, a pesar de las mesas de diálogo que ha buscado mantener abiertas la Secretaría de Gobernación (Segob), el gremio no dará marcha atrás.

Previo al paro nacional, y aunque el Gobierno federal aseguró que la mayoría de las organizaciones habían desistido al movimiento, la Canacar reiteró su participación en el paro nacional de transportistas que tendrá lugar este lunes 26 de octubre de 2026; haciendo un “llamado de unidad”.

Mensaje del presidente nacional de CANACAR, Augusto Ramos Melo. El futuro del autotransporte nos convoca a todos. #ElAutotransporteDeMéxicoNoAguantaMás #ParoNacional #HAMOTAC #FEMATRAC #INDECO #CANACAR https://t.co/CB6r5Lzspp — CANACAR (@canacarmexico) October 26, 2026

“Nuestro llamado es de unidad, de los que conducen los vehículos, porque ellos son los que llevan el sustento todos los días a sus casas, a sus negocios. Los que conducen un vehículo de carga se aseguran de que lleguen en tiempo, pero las condiciones que tenemos en las carreteras no son las favorables. México, el autotransporte ya no aguanta” comentó el presidente en su mensaje.

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