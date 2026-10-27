Enfrentamiento en Celaya deja un abatido tras intento de robo a transporte de carga; Harfuch confirma operativo

Un presunto delincuente murió y otro resultó herido durante un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Celaya, Guanajuato, cuando los agentes intervenían ante un posible robo a transporte de carga.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes 27 de octubre de 2026, a través de su cuenta de X, que los elementos federales fueron atacados con armas de fuego mientras atendían el reporte del presunto delito.

De acuerdo con el funcionario, los agentes repelieron la agresión, con saldo de un presunto agresor abatido y otro lesionado, quien logró escapar del lugar.

¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento armado en Celaya?

García Harfuch explicó que el incidente se registró cuando personal de la SSPC intervenía ante un presunto robo a un vehículo de transporte de mercancías.

Durante la actuación de las autoridades, los agentes fueron atacados a balazos, por lo que respondieron a la agresión.

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El secretario precisó que uno de los atacantes murió en el enfrentamiento y otro resultó herido, aunque consiguió huir.

En su publicación no detalló la ubicación exacta de los hechos, la identidad de los involucrados ni si hubo elementos federales lesionados.

Harfuch anuncia acciones contra bandas dedicadas al robo de transporte de carga

El titular de la SSPC señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno federal continuará con las operaciones de inteligencia e investigación para identificar a los grupos delictivos involucrados en robos carreteros.

Explicó que estas acciones se desarrollarán en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales.

García Harfuch sostuvo que la estrategia no se limita a impedir los asaltos contra unidades de carga, sino que también busca localizar y desarticular las organizaciones responsables.

"Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles", afirmó.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos una estrategia firme contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad de las carreteras del país. Hoy, en Celaya, Guanajuato, compañeros de la @SSPCMexico fueron agredidos con armas de fuego mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, al repeler la agresión, uno de los agresores resultó abatido y otro lesionado, quien logró huir del lugar. En coordinación con la @GN_MEXICO_ y las autoridades estatales, continuaremos fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación para identificar, detener y desmantelar a las organizaciones criminales dedicadas al robo de transporte. Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras para todas y todos. Mi reconocimiento a nuestros compañeros de la SSPC que hoy arriesgaron su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y determinación son fundamentales para proteger a la ciudadanía. Desde el @GabSeguridadMX mantenemos un compromiso firme con la seguridad de nuestras carreteras y la protección de quienes diariamente transitan y transportan mercancías por ellas. Agradezco a la gobernadora de Guanajuato, @LibiaDennise, por su apoyo a nuestros compañeros y por la coordinación y disposición de las autoridades estatales para trabajar conjuntamente en favor de la seguridad de las familias y los transportistas. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 27, 2026

Harfuch reconoce a policías de la SSPC y agradece apoyo de gobernadora de Guanajuato

El secretario de Seguridad reconoció la actuación de los elementos federales que participaron en el enfrentamiento armado en Celaya.

Asimismo, agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por el apoyo brindado a los agentes y la coordinación con las corporaciones estatales.

García Harfuch reiteró que las autoridades mantendrán las investigaciones para combatir a los grupos dedicados al robo de mercancías y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.

Hasta el momento del informe, no se había confirmado la captura del segundo agresor, quien resultó herido y consiguió escapar después del enfrentamiento.

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