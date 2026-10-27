Dan prisión preventiva a “Chuche”, acusado de prenderle fuego y quitarle la vida a Jerry en Chelem

Jesús Antonio T. G., alias “Chuche”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, acusado de presuntamente golpear y prenderle fuego a un hombre en un predio de Chelem, comisaría de Progreso, el pasado 24 de octubre. La víctima sufrió quemaduras graves que horas después le provocaron la muerte.

Tras su detención mediante un operativo coordinado entre la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), el acusado compareció ante el Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial. En la audiencia, la detención fue declarada legal y los fiscales formularon la imputación en su contra.

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De acuerdo con la causa penal 75/2026, el presunto ataque ocurrió cuando el acusado ingresó sin autorización a un domicilio ubicado en la calle 17 de Chelem, donde encontró a la víctima descansando en una hamaca. Según la investigación, el sujeto lo habría golpeado en la cabeza y después le roció gasolina para prenderle fuego. Las lesiones ocasionadas derivaron en su fallecimiento, de acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía.

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Luego de que la defensa renunciara al plazo constitucional para definir la situación jurídica del acusado, la jueza dictó el auto de vinculación a proceso y otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Además, impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que Jesús Antonio T. G. permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.