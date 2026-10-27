Blanca Cruz García anuncia tres renuncias en el INE y promete revisión de posibles irregularidades

Blanca Cruz García, designada como presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE) este martes 27 de octubre, anunció la salida de tres funcionarios y adelantó que el organismo revisará el desempeño de quienes ocupan puestos estratégicos, además de colaborar en las investigaciones sobre posibles irregularidades.

En su primera declaración al frente del instituto, señaló que las decisiones forman parte de una transición orientada a fortalecer el funcionamiento interno, la transparencia y la responsabilidad institucional, sin comprometer la continuidad de las actividades del órgano electoral.

INE confirma tres renuncias durante la transición

Cruz García informó que presentaron su renuncia el titular de la UCI, la responsable de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como el funcionario que ocupaba el área de Recursos Materiales, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración.

La consejera presidenta interina sostuvo que las estructuras directivas deben responder a las necesidades del instituto y a los acuerdos del Consejo General, no a intereses particulares.

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Revisarán posibles irregularidades en coordinación con la ASF

Como parte de las medidas anunciadas, el colegiado acordó impulsar una revisión exhaustiva, independiente y transparente de la actuación institucional.

Para ello, el INE promoverá la cooperación con su Órgano Interno de Control, instancia competente para investigar posibles faltas administrativas, y con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las atribuciones legales de cada organismo.

Cruz García aclaró que estas acciones no representan un señalamiento anticipado de culpabilidad contra persona alguna. Afirmó que cualquier posible irregularidad debe investigarse con rigor, independencia y respeto al debido proceso.

Blanca Cruz garantiza elecciones transparentes en 2026-2027

La presidenta interina también planteó recuperar la colegialidad como principio central de la conducción del INE, al destacar que las decisiones deben ser resultado de la deliberación y la responsabilidad compartida entre las consejerías.

Ante la ciudadanía, aseguró que las elecciones de 2026-2027 se organizarán con transparencia, legalidad e imparcialidad, conforme a los calendarios y procedimientos establecidos.

“No estamos aquí para sustituir un protagonismo por otro”, dice a Blanca Cruz, al resaltar que habrá decisiones colegiadas en el INE https://t.co/MKr5nCNtf5 — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) October 27, 2026

Para respaldar la continuidad operativa, destacó el trabajo de los 332 órganos desconcentrados del instituto: 32 juntas locales ejecutivas y 300 juntas distritales, cuya labor permite cubrir el territorio nacional.

Finalmente, afirmó que el INE continuará con las actividades preparatorias del próximo proceso electoral y sostuvo que la fortaleza del organismo no depende de una sola persona, sino de su estructura institucional y de su Servicio Profesional Electoral.

IO