Tampa Bay remonta a Milwaukee en la entrada 12 y siguen con vida en la Serie Mundial

Con una agónica remontada en extra innings, los Rays de Tampa Bay derrotaron la madrugada del miércoles 4x3 a los Cerveceros de Milwaukee y evitaron la barrida en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Cerveceros tenían en la mano el primer título de su historia cuando el novato Cooper Pratt conectó un jonrón en la duodécimada entrada que los ponía en cabeza 3x2, pero los Rays le dieron la vuelta en su último turno gracias a sencillos de Jonny DeLuca y Ben Williamson.

Tampa Bay, que hospedará el quinto partido el miércoles, sigue de todas formas 3-1 abajo y necesita completar una milagrosa remontada que nadie ha logrado en un Clásico de Otoño para ganar el primer título de su historia.

Por ahora los Rays viven un día más después de resistir la primera oportunidad que tuvieron los Cerveceros para coronarse campeones de Grandes Ligas por primera vez en su más de medio siglo de existencia.

"Esto demuestra la capacidad de resiliencia de este grupo", declaró Williamson tras la victoria. "Seguimos luchando y ese ha sido el lema en esta serie y durante toda la temporada".

Milwaukee, que sólo había perdido un partido en los playoffs, vio esfumarse su racha de ocho victorias seguidas en una noche en la que su su joven estrella venezolana Jackson Chourio puso su nombre en varios récords de las Mayores.

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Chourio, de 22 años, conectó dos hits con los que llegó a un total de 10 en la Serie. Con esa producción, el bateador de Maracaibo igualó el récord del legendario Babe Ruth (1928) de más imparables en los primeros cuatro juegos de un Clásico de Otoño.

El estadounidense Pratt, de 22 años, también estaba escribiendo su propio cuento de hadas en una noche con cuatro hits y dos carreras remolcadas.

El jonrón del novato, que apenas debutó en junio en las Mayores, en la duodécima entrada puso por primera vez al frente del marcador a los Cerveceros, que habían igualado dos ventajas de los locales.

Pratt acabó con el muro que habían levantado el bullpen de Milwaukee y de Tampa desde la quinta entrada, pero un error de tiro del antesalista de los Cerveceros, Joey Ortiz, le concedió a Tampa un resquicio de esperanza.

Con dos carreras seguidas, los Rays mantuvieron el honor y evitaron ser víctimas de la primera barrida en una Serie Mundial desde 2012.