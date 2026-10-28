Motociclista se queda dormido y se estrella contra un remolque en Campeche; intentó huir

Un motociclista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol terminó con diversos golpes tras perder el control de su unidad y estrellarse contra un remolque de venta de lentes en el barrio de San Román, en la capital campechana.

Noticia Destacada Dos motociclistas resultan lesionados tras fuerte choque en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra cuando, al llegar al cruce con la calle Bravo, el guiador circulaba a exceso de velocidad, se quedó dormido al volante y se proyectó de lleno contra la estructura comercial, causándole severos daños materiales.

Por la fuerza del impacto, la motocicleta terminó prácticamente destruida. Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio y retuvieron al conductor cuando intentaba darse a la fuga a pie.

Socorristas de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios al lesionado en el sitio del choque. / Dismar Herrera

A pesar de la magnitud del choque, el joven sufrió lesiones que no fueron consideradas de gravedad, aunque recibió primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja.

La zona fue abanderada por los uniformados y el caso quedó turnado a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para el deslinde de responsabilidades y la reparación de los daños.

JGH