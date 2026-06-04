Arquera yucateca avanza hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal

Como una auténtica samurái moderna, la arquera yucateca Megan Ortiz Paredes avanza con paso firme hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal.

A sus 17 años, lidera el ranking nacional de su categoría. Su impecable disciplina se respalda en seis años de experiencia con el arco recurvo y ocho años de formación en taekwondo, consolidándose como una de las atletas más destacadas de Yucatán. “Estoy lista para buscar mi boleto para Dakar, no será nada sencillo, ya que sólo hay un boleto para México y todos lo quieren, pero sé que tengo la capacidad para lograrlo”, comentó Megan en su visita al POR ESTO!

Los Juegos Olímpicos de la Juventud es el evento deportivo más importante para jóvenes de entre 15 y 18 años, esta edición se realizará del 31 de octubre al 13 de noviembre en territorio africano, con la presencia de 2 mil 700 atletas en 25 deportes oficiales y 10 de exhibición.

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“El clasificatorio es a inicio de julio en la Ciudad de México, ahí buscaré mantenerme como la número uno del país que ocupo en este momento, tengo que ser la mejor durante los tres días que dura el evento, lo que sin duda es muy factible”.

Ortiz Paredes es un orgullo para el Estado, fue una de las máximas ganadoras de medallas en la Olimpiada Nacional 2026, donde obtuvo cinco preseas, tres de ellas de oro en la segunda distancia, en la sumatoria del total y en la ronda olímpica; además de dos platas, en la primera distancia y por equipos femenil.

“Inicié en la arquería en el 2020, pero tuve que parar por seis meses por la pandemia, antes de ello estuve involucrada con el taekwondo desde los tres hasta los 11 años, así que aprendí a defenderme”.

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Posteriormente viajó a Medellin, Colombia, para tomar parte en el Campeonato Panamericano de la especialidad, donde se colgó dos preseas: una de segundo lugar en individual y un bronce por equipos.

“Este inicio de año ha sido espectacular para mí, tuve mi mejor Olimpiada Nacional y luego pude meterme a la Selección Nacional para participar en lo que fue mi primera experiencia internacional, estoy realmente muy contenta”, comentó Megan.

Actualmente estudia la preparatoria libre que está a punto de terminar y espera poder entrar el próximo año a la universidad donde quiere estudiar la licenciatura en nutrición, pero sin descuidar su carrera deportiva.

Nuestro Estado es tradicionalmente de competidores de arco compuesto; sin embargo, Megan escogió el arco recurvo el cual es de mayor complejidad, ya que durante todo el estiramiento de la cuerda se tiene que mantener la fuerza para detenerlo.

“El recurvo se me hizo mucho más estético, más bonito, además cuando comencé era el único que iba a los Olímpicos, sé que es un arco más complicado, pero tengo la capacidad para ser de las mejores”.