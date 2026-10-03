¿Se burlaron de Gilberto Mora? El gesto de Adams y Tillman que dividió opiniones

Una reacción durante la conferencia de prensa de Estados Unidos previa al partido contra México llamó la atención de los aficionados. Tyler Adams y Malik Tillman intercambiaron miradas y soltaron una risa después de que un reportero les preguntara por Gilberto Mora, situación que rápidamente generó distintas interpretaciones.

El momento ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando ambos futbolistas atendieron a los medios antes del México vs Estados Unidos. La pregunta estaba relacionada con el desempeño del joven mexicano, quien tuvo una destacada actuación ante Colombia y podría volver a tener un papel importante frente al conjunto estadounidense.

Al terminar la pregunta, Adams y Tillman se miraron y comenzaron a reír. El gesto provocó especulaciones sobre el motivo de su reacción, aunque el momento por sí solo no permite establecer que los jugadores estuvieran burlándose del futbolista mexicano.

Una de las interpretaciones surgidas a partir de la escena apunta a que ambos pudieron haber esperado que les preguntaran por Gilberto Mora. Otra posibilidad es que Tillman esperara que Adams respondiera, debido a que durante la conferencia el mediocampista fue quien contestó la mayoría de las preguntas.

Precisamente, Malik Tillman tuvo una participación limitada durante la comparecencia ante los medios. Por ello, la reacción entre ambos también puede entenderse como un intercambio previo a que Adams tomara la palabra para responder al cuestionamiento sobre el jugador mexicano.

🤬🇺🇸 Malik Tillman and Tyler Adams laughing at Gilberto Mora as if the 17-year-old Mexican isn’t already better than they’ll ever be.



Looks like watching a kid own both of them and the entire USMNT in a final still hurts.



Tomorrow won’t be any different. pic.twitter.com/055V2IsECg — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 3, 2026

Tyler Adams elogió a Gilberto Mora

Más allá del momento que provocó comentarios en redes sociales, Tyler Adams habló de manera positiva sobre el futbolista mexicano y destacó las características que ha mostrado pese a su corta edad.

El jugador estadounidense resaltó la madurez de Gilberto Mora, así como las decisiones que toma dentro del terreno de juego y la manera en que maneja los partidos.

"Es extremadamente maduro en la manera en que juega, a pesar de ser tan joven", señaló Adams al referirse al mexicano.

El futbolista también destacó el impacto de Mora con la Selección Mexicana y consideró que sus actuaciones a una edad tan temprana reflejan su nivel futbolístico.

De esta manera, la escena protagonizada por Adams y Tillman quedó abierta a distintas interpretaciones. Mientras algunos usuarios consideraron que las risas fueron una burla hacia Mora, el comentario posterior de Adams hacia el joven mexicano tuvo un tono de reconocimiento a sus capacidades.

El episodio ocurrió a pocas horas del Clásico de Concacaf, en el que México y Estados Unidos volverán a enfrentarse en Arizona este sábado 3 de octubre.