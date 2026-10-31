Claudia Sheinbaum anuncia nueva Universidad Rosario Castellanos en Celaya para 2027 y elimina cuotas en preparatoria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en 2027 comenzará la construcción de una Universidad Nacional Rosario Castellanos en Celaya, Guanajuato, con el objetivo de ampliar las oportunidades de educación superior pública y gratuita para los jóvenes de la región.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar, realizada este sábado 31 de octubre de 2026, la mandataria también anunció que a partir del 1 de noviembre se eliminarán las cuotas escolares en el plantel de bachillerato donde se celebró el evento, y aseguró que el Gobierno federal cubrirá los recursos que anteriormente aportaban las familias.

Acompañada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Sheinbaum informó que el Gobierno federal destina 6 mil 338 millones de pesos a becas educativas en el estado, mediante apoyos para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.

¿Cuándo comenzará la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Celaya?

Sheinbaum confirmó que los trabajos para construir el nuevo plantel universitario comenzarán en 2027, aunque no precisó la fecha de conclusión ni las carreras que ofrecerá.

La presidenta explicó que la Universidad Rosario Castellanos surgió durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que actualmente se amplía hacia otras entidades del país.

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Recordó que este mismo sábado inauguró una sede de la institución en Tecozautla, Hidalgo, como parte de la estrategia para incrementar la matrícula de educación superior.

Sheinbaum anuncia eliminación de cuotas escolares en preparatoria

Durante su discurso, la mandataria preguntó a los padres de familia si pagaban alguna cuota en el bachillerato donde se realizó la ceremonia.

Tras escuchar las respuestas, anunció que a partir del domingo 1 de noviembre el plantel dejará de cobrar cuotas escolares y que el Gobierno federal aportará los recursos necesarios para mantener sus servicios.

Sheinbaum sostuvo que los bachilleratos públicos deben ser gratuitos y señaló que su administración busca fortalecer la calidad académica mediante el Bachillerato Nacional, que contempla certificaciones vinculadas con universidades y tecnológicos.

También informó que la nueva sede del CBTIS 308 estará lista en marzo de 2027, con el propósito de que sus estudiantes puedan dejar las instalaciones provisionales y trasladarse al nuevo edificio.

¿Cuántos estudiantes reciben becas en Guanajuato?

La presidenta presentó las cifras de beneficiarios de los programas federales de apoyo educativo en Guanajuato.

De acuerdo con los datos que expuso, 502 mil 161 estudiantes de primaria reciben apoyos para útiles y uniformes escolares, mientras que 264 mil 626 alumnos de secundaria cuentan con la Beca Rita Cetina.

Asimismo, informó que 189 mil 502 jóvenes de educación media superior reciben la Beca Benito Juárez.

Sheinbaum agregó que, en coordinación con el Gobierno estatal, se trabaja en la reconversión de 90 secundarias para que funcionen como preparatorias durante el turno vespertino, además de la construcción de 13 nuevos planteles federales.

Finalmente, la mandataria adelantó que el tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Querétaro, Celaya, León y Guadalajara permitirá mejorar la movilidad en la región. Estimó que en aproximadamente un año y medio los habitantes de Celaya podrían utilizar el servicio para viajar hacia la capital del país.

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