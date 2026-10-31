Elecciones en EU 2026: ¿qué pasa si Trump pierde el control del Congreso y cómo afectaría a México?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos del martes 3 de noviembre de 2026 definirán si el presidente Donald Trump mantiene el respaldo de la mayoría republicana en el Congreso o enfrenta una oposición con mayor capacidad para supervisar y limitar las decisiones de su Gobierno.

Los comicios tendrán repercusiones en los últimos dos años del mandato presidencial, debido a que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, incluidos dos correspondientes a elecciones especiales.

La votación ocurre en medio de cuestionamientos sobre el costo de vida, las políticas migratorias y la participación estadounidense en el conflicto con Irán. Además, las encuestas muestran niveles elevados de desaprobación hacia Trump, aunque esto no determina por sí mismo el resultado de las elecciones.

¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones de Estados Unidos?

Una encuesta de NPR/PBS News/Marist, realizada el 19 y 20 de octubre entre votantes probables, registró 52 por ciento de preferencia por candidatos demócratas al Congreso, frente al 44 por ciento de los republicanos. El estudio tuvo un margen de error de 3.8 puntos porcentuales.

Por otra parte, un sondeo de Reuters/Ipsos realizado del 22 al 26 de octubre ubicó la aprobación de Donald Trump en 35 por ciento, frente a un 64 por ciento de desaprobación.

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Entre las principales preocupaciones del electorado se encuentran la economía, la atención médica, el conflicto con Irán, los precios de los combustibles y la inmigración, de acuerdo con una encuesta de Gallup publicada el 29 de octubre.

¿Qué pasa si Trump pierde la mayoría en el Congreso?

Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso estadounidense, con 53 senadores y una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes.

Si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Representantes, tendrían mayores facultades para impulsar investigaciones sobre las decisiones del Ejecutivo, solicitar información y supervisar el gasto público.

Además, podrían iniciar un juicio político contra Trump, aunque una eventual destitución requeriría el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes.

En caso de que los republicanos conserven el Senado, mantendrían una posición relevante en la confirmación de funcionarios y jueces federales.

Si los demócratas obtuvieran ambas cámaras, contarían con mayores herramientas para modificar la agenda legislativa y negociar el presupuesto federal. Sin embargo, el presidente conservaría sus facultades constitucionales, incluido el veto a proyectos de ley.

¿Cómo podrían afectar las elecciones de EU a México?

El resultado electoral también tendrá importancia para México, particularmente en asuntos relacionados con el comercio, la migración y la seguridad fronteriza.

Un Congreso dividido podría modificar las negociaciones entre la Casa Blanca y los legisladores sobre recursos destinados a programas migratorios, medidas de seguridad y acuerdos comerciales.

En materia económica, la integración productiva entre México y Estados Unidos convierte las decisiones sobre aranceles y comercio exterior en asuntos relevantes para ambos países.

Johnson: I’m telling you, the polls are wrong. We're going to defy history, and we are going to be celebrating big victories on Tuesday night. That's my prediction. https://t.co/MR6D0MusAU — Acyn (@Acyn) October 31, 2026

No obstante, un cambio de mayoría en el Congreso no implicaría automáticamente modificaciones en la política exterior de Trump, ya que el Ejecutivo estadounidense conserva atribuciones importantes en estas materias.

Las elecciones también ocurren en medio de tensiones dentro del Pentágono, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyera al teniente general Brett Sylvia, responsable de estrategia y planificación del Estado Mayor Conjunto. Las circunstancias de su salida han generado versiones encontradas sobre posibles filtraciones de información clasificada.

Por ahora, el escenario político dependerá de los resultados del 3 de noviembre y de la conformación final de ambas cámaras. Trump permanecerá en la Presidencia independientemente del resultado electoral, pero la distribución de fuerzas en el Congreso determinará el margen legislativo de su administración durante los próximos dos años.

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