Lionel Messi: así fue su último entrenamiento con la Selección Argentina

La cuenta regresiva para el esperado partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina ya comenzó. El astro argentino participó este lunes en su última práctica antes del encuentro frente a Benín, programado para este martes en el estadio Monumental.

El futbolista de Argentina llegó el viernes por la mañana a Rosario, donde permaneció algunos días junto a su familia antes de incorporarse nuevamente al combinado nacional.

Su regreso a los entrenamientos se produjo el domingo, cuando Messi se presentó en el predio de Ezeiza que lleva su nombre para comenzar la preparación junto al resto de sus compañeros.

Este lunes completó su segunda y última sesión de trabajo antes del duelo contra Benín, en una jornada especialmente significativa debido al contexto que rodea su presencia con la Albiceleste.

Durante los minutos en los que la práctica estuvo abierta a la prensa, Messi volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención. El delantero fue seguido de cerca mientras el equipo argentino terminaba de preparar los últimos detalles del encuentro.

El entrenamiento también sirvió para que Lionel Scaloni avanzara en la definición de la alineación que utilizará este martes, en un partido que está programado para las 20:00 horas de Argentina.

Además de Messi, el encuentro contará con el regreso de futbolistas como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul, quienes no participaron en las recientes goleadas de Argentina frente a Bolivia y Burkina Faso.

La Albiceleste viene de imponerse 4-0 a Bolivia y posteriormente derrotar 7-0 a Burkina Faso, resultados que marcaron sus anteriores compromisos antes de esta cita ante el conjunto africano.

La posible formación de Argentina ante Benín

De acuerdo con la formación que se perfila para el encuentro, Argentina saltaría al campo con Emiliano “Dibu” Martínez en la portería.

La defensa estaría integrada por Agustín Giay, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, mientras que el mediocampo tendría a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En la zona ofensiva aparecerían Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en una alineación que reuniría nuevamente a varias de las principales figuras de la selección campeona del mundo.

El duelo contra Benín se presenta así como una noche especial para Messi y para los aficionados argentinos, que esperan disfrutar de una nueva aparición del capitán con la camiseta de la Albiceleste.

Con la última práctica ya completada, Lionel Messi quedó listo para el compromiso del martes, mientras Scaloni termina de definir los últimos detalles de un encuentro que tendrá al astro argentino nuevamente como uno de sus grandes protagonistas.