Lionel Messi se despide entre lágrimas: “Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera”

El momento que millones de aficionados esperaban evitar finalmente llegó. Lionel Messi disputó su último encuentro con la camiseta de Argentina y, después de la victoria 3-0 sobre Benín, tomó el micrófono en el centro del campo para despedirse de los seguidores que lo acompañaron durante años.

Con lágrimas y visiblemente emocionado, el capitán de la Selección Argentina recibió el aplauso de sus compañeros y habló sobre lo que significó defender la camiseta albiceleste. También recordó los títulos conquistados y aseguró que, aunque desea permanecer ligado al equipo, considera que llegó el momento de cerrar esta etapa.

Messi: “Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”

Durante su discurso de despedida, Messi reconoció que le habría gustado continuar jugando para Argentina durante toda su vida. Sin embargo, explicó que después de todo lo vivido considera que llegó el momento de dar un paso al costado.

El futbolista recordó especialmente el Mundial de Qatar, torneo en el que consiguió finalmente el título que había buscado durante gran parte de su carrera. También destacó que la selección estuvo muy cerca de conseguir la gloria en la edición anterior y aseguró que todos sus compañeros siempre entregaron todo por la camiseta.

🇦🇷 EL DISCURSO DE LIONEL MESSI DURANTE EL CIERRE DE SU PARTIDO DESPEDIDA 🇦🇷 #Messi #Despedida #HastaLuego #SelecciónArgentina #ÚltimoPartido #El10 https://t.co/ztgYqUMzUt — Romina Ponzio (@rominaponzio) October 7, 2026

Messi recordó además el desgaste físico y emocional que representaron aquellos partidos y destacó el compromiso de las distintas generaciones de jugadores que compartieron con él el camino dentro de la Selección Argentina.

El agradecimiento de Messi a sus compañeros

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el capitán habló de sus compañeros, a quienes calificó como “guerreros” por la entrega que mostraron durante los años en los que compartieron vestuario.

El astro argentino aseguró que ellos hicieron posible que cumpliera su sueño de niño y pudiera conquistar la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima.

También agradeció el respaldo de los aficionados que viajaron por distintos países para acompañar al equipo. Messi reconoció que, tanto en Mundiales como en Copas América, los hinchas argentinos lograron hacer sentir al equipo como si jugara en casa.

Messi recordó el día más feliz de su carrera

El delantero también hizo referencia a uno de los momentos más especiales que vivió con la camiseta albiceleste. Recordó el regreso de la selección a Argentina después de conquistar el Mundial y la celebración que protagonizó junto a sus compañeros frente a los aficionados.

Para Messi, aquella jornada quedó marcada como uno de los momentos más felices de su carrera. Incluso confesó que todavía puede ver las imágenes y emocionarse al recordar lo ocurrido junto a sus compañeros y su familia.

Pero esta vez, en el mismo escenario, la sensación fue completamente diferente. Messi reconoció que estaba viviendo el día más triste de su trayectoria con Argentina porque tendría que dejar de defender los colores que representó durante tantos años.

“No me quiero ir de acá”: la última confesión de Messi

Con la voz entrecortada, el capitán argentino admitió que no quería abandonar la cancha. Aseguró que extrañará defender a la selección, aunque ahora pretende acompañar desde otro lugar a los nuevos jugadores que continuarán el proyecto.

Messi también pidió que el equipo permanezca unido durante los momentos complicados que puedan aparecer en el futuro. Para el delantero, la fortaleza del grupo fue una de las claves que permitió alcanzar los grandes objetivos de los últimos años.

El argentino cerró su mensaje con un agradecimiento a todos los aficionados y una declaración de orgullo por haber cumplido el sueño de representar a su país.

La despedida llegó después de una última actuación especial ante Benín, en la que Messi marcó de penal y participó directamente en otras dos anotaciones. Así, el histórico número 10 cerró su etapa con la selección dejando una última exhibición y, sobre todo, un mensaje que quedará asociado para siempre con su adiós a Argentina.