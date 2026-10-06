Messi anota de penal en su último partido con Argentina ante Benín

Lionel Messi marcó de penal en una noche cargada de emociones para la Selección Argentina, que derrotó 3-0 a Benín en el estadio Monumental, durante el partido que marcó la despedida del capitán de la camiseta albiceleste.

El encuentro se disputó ante un Monumental repleto, donde los aficionados argentinos prepararon una jornada especial para despedir a uno de los futbolistas más importantes de la historia del combinado nacional.

Además del tanto de Messi, Nicolás Otamendi y Nico Paz también marcaron para completar la goleada argentina.

THE GAME HAS BEEN PAUSED IN THE 10TH MINUTE FOR A STANDING OVATION FOR LEO MESSI! 🐐👏❤️ https://t.co/uB6NJpHt6b — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026

Messi se despidió con gol y asistencia

El capitán argentino anotó desde el punto penal en una de las noches más significativas de su trayectoria con la Albiceleste. El gol provocó una nueva celebración entre los miles de aficionados que acudieron al estadio.

La jornada representó el cierre de una etapa de 21 años con la Selección Argentina, después de que Messi anunciara el pasado 31 de agosto su decisión de retirarse del combinado nacional.

Durante su trayectoria internacional, el argentino conquistó la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Gol número 126 de Lionel Messi en la Selección Argentina https://t.co/2SqYfH9pld — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

Una carrera histórica con Argentina

Los números de Messi con la selección también reflejaron la dimensión de su trayectoria. El delantero acumuló 122 goles y 66 asistencias en 207 partidos con Argentina.

Su último partido con la Albiceleste se convirtió en una noche de homenajes, emociones y celebraciones en el Monumental, donde los aficionados acompañaron al capitán durante su despedida de la camiseta nacional.

Argentina cerró la fecha FIFA con otra goleada

El partido ante Benín cerró la actividad de Argentina durante la actual fecha FIFA. Previamente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni había conseguido dos contundentes victorias.

El miércoles anterior, la Albiceleste había derrotado 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado había goleado 7-0 a Burkina Faso, que se había presentado con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín había llegado después de disputar dos encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Primero había empatado 1-1 con Burkina Faso y posteriormente había derrotado 2-1 a Mauritania.