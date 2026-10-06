Messi dice adiós a la Selección de Argentina: los impresionantes números y títulos que deja en 21 años

La historia reciente de la Selección Argentina no puede entenderse sin Lionel Messi. El futbolista que debutó con la Albiceleste en 2005 está a punto de cerrar una etapa de más de dos décadas, marcada por títulos, récords y una transformación en los resultados del combinado sudamericano.

Messi nació en junio de 1987, apenas un año después de que Argentina conquistara el Mundial de México 1986. Cuando llegó su generación, la selección atravesaba una extensa sequía de trofeos importantes, pues entre 1993 y 2020 solamente consiguió conquistar la Copa América de 1993.

El delantero necesitó prácticamente dos décadas de trayectoria internacional para levantar sus primeros grandes trofeos con la Albiceleste. Sin embargo, las estadísticas presentadas en el análisis muestran un incremento en la efectividad del equipo argentino durante los años en los que Messi formó parte de la selección.

La efectividad de Argentina aumentó durante la era Messi

Entre 1987 y 2005, periodo comprendido entre el nacimiento de Messi y su debut oficial con la selección, Argentina registró una efectividad promedio del 63 por ciento, tomando en cuenta sus partidos y torneos.

Durante esos años, el principal título conseguido fue la Copa América de 1993, mientras que el mejor resultado mundialista llegó en Italia 1990, cuando el conjunto argentino alcanzó la final y perdió ante Alemania.

La situación comenzó a cambiar con el debut de la Pulga. Desde 2005 hasta 2026, la selección elevó su promedio de efectividad al 71 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas en el análisis.

Aunque los títulos tardaron en aparecer, los números reflejan una etapa de mayor regularidad para Argentina, que posteriormente consiguió cuatro trofeos importantes durante la generación encabezada por Messi.

Los números de Messi con Argentina

A lo largo de su trayectoria internacional, Lionel Messi acumuló las siguientes cifras con la selección:

Partidos: 207

207 Goles: 125

125 Asistencias: 68

68 Minutos jugados: 17 mil 120

17 mil 120 Títulos: 1 Copa del Mundo, 2 Copas América y 1 Finalissima

1 Copa del Mundo, 2 Copas América y 1 Finalissima Debut: 17 de agosto de 2005 ante Hungría

17 de agosto de 2005 ante Hungría Primer gol: 1 de marzo de 2006 ante Croacia

El partido frente a Benín marcará, según la información presentada, su aparición número 208 con la camiseta argentina y el cierre de una trayectoria de 21 años como seleccionado.

Los títulos que marcaron la era de Messi

La etapa de Messi con Argentina terminó acompañada por cuatro grandes conquistas: dos Copas América, una Finalissima y la Copa del Mundo.

El campeonato mundial conseguido en 2022 representó el punto culminante de una generación que durante años buscó darle un título de esa magnitud al país. Para entonces, Messi ya había vivido derrotas y finales perdidas con la selección antes de alcanzar finalmente la gloria internacional.

Su legado también queda reflejado en la cantidad de partidos, goles y asistencias que acumuló durante su recorrido con la Albiceleste.

Scaloni lamenta la salida de Messi

La despedida del capitán argentino también ha generado nostalgia dentro del propio equipo. Lionel Scaloni, entrenador de la selección, reconoció que la ausencia del futbolista cambiará inevitablemente la dinámica del combinado nacional.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico señaló que parecía que este momento nunca llegaría y admitió que nadie quería que ocurriera. También destacó que la selección continuará, aunque sin Messi ya no será lo mismo.

El último partido del capitán se disputará este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde Argentina enfrentará a Benín.

Así llegará el final de una etapa de 21 años, en la que Messi pasó de ser un joven debutante en 2005 a convertirse en uno de los principales protagonistas de la historia reciente de la Selección Argentina.