Messi se despide de Argentina con gol, asistencias y una noche inolvidable con drones

El astro Lionel Messi jugó su último partido con la selección de Argentina este martes en Buenos Aires, donde se despidió de sus compatriotas con un nuevo show de gol y doble asistencia en la victoria 3-0 ante Benín.

En una fiesta en las gradas del estadio Monumental, con más de 80.000 espectadores, Nicolás Otamendi (48') abrió la cuenta en su retiro de la Albiceleste. Luego aumentaron Nicolás Paz (60') y el propio Messi (70', de penal).

La Pulga, de 39 años, concluyó un ciclo inolvidable en Argentina que duró 21 años, 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, todas marcas convertidas en récords absolutos con la camiseta celeste y blanca.

Gol número 126 de Lionel Messi en la Selección Argentina https://t.co/2SqYfH9pld — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

En su etapa histórica con Argentina, obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y después sumó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Subcampeón mundial en Brasil 2014 y Norteamérica 2026, hace apenas dos meses y medio, el Diez fue ovacionado en un marco muy emotivo en el mayor estadio de Sudamérica.

No tuvo la explosión que lo caracterizó a lo largo de su carrera, que de momento seguirá únicamente en el Inter Miami, pero fue determinante para la obtención de la victoria con sus pases quirúrgicos y su zurda letal.

Los miles de aficionados que lo acompañaron lo ovacionaron de principio a fin en una despedida emotiva y digna del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.