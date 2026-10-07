¿Qué partidos hay hoy 7 de octubre 2026?: horarios y dónde ver fútbol en vivo

Aunque las principales ligas europeas todavía no retoman su actividad después de la Fecha FIFA, este miércoles 7 de octubre tendrá una agenda futbolística bastante amplia. La atención estará puesta en la Vertex Cup 2026, donde la Selección Mexicana Sub 17 cerrará su participación frente a Tanzania.
El calendario también tendrá encuentros de Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Nicaragua y Canadá, por lo que los aficionados tendrán opciones para seguir fútbol desde las primeras horas del día y hasta la noche.
La Vertex Cup 2026 será uno de los principales atractivos de este miércoles. Argentina se enfrentará a China, mientras que México Sub 17 se medirá con Tanzania en la última jornada del torneo.
El encuentro de la Selección Mexicana está programado para las 07:30 horas, mientras que Argentina y China abrirán la actividad a las 04:00 horas. Ambos partidos estarán disponibles a través de Claro Sports.
La jornada llega después de una ventana internacional que también dejó el enfrentamiento de la Selección Mexicana ante Chile, por lo que los aficionados tendrán nuevamente actividad del futbol nacional.
Partidos de hoy 7 de octubre: horarios y dónde ver
Estos son los encuentros programados para este miércoles 7 de octubre de 2026:
Vertex Cup 2026
- Argentina vs China | 04:00 horas | Claro Sports
- México vs Tanzania | 07:30 horas | Claro Sports
Canadian Premier League
- Inter Toronto vs Supra du Quebec | 09:00 horas | Fox Sports 2
- Forge vs Pacific FC | 17:00 horas | Fox Sports 2
Copa Uruguay
- Cerrito vs Wanderes | 12:30 horas | DIRECTV Sports
- Plaza Colonia vs Juventud | 17:00 horas | DIRECTV Sports
Brasileirão
- RB Bragantino vs Mirassol | 16:30 horas | Fanatiz International
- Internacional vs Corinthians | 16:30 horas | Fanatiz International
- Remo vs Gremio | 16:30 horas | Fanatiz International
- Vitória vs Chapecoense | 17:00 horas | Fanatiz International
- Botafogo vs Vasco da Gama | 17:30 horas | Fanatiz International
- Cruzeiro vs São Paulo | 18:30 horas | Fanatiz International
Copa Chile
- Coquimbo Unido vs Cobreloa | 16:00 horas | Max Chile
- Antofagasta vs Universidad de Chile | 16:00 horas | Max Chile
Primera División de Nicaragua
- UNAN Managua vs Real Estelí | 18:00 horas | DAZN International
Primera A de Colombia
- Atlético Nacional vs Deportes Tolima | 19:20 horas | Sin plataforma especificada en la información disponible
¿Dónde ver los partidos de hoy?
La actividad de este miércoles podrá seguirse mediante diferentes opciones de televisión y streaming. Claro Sports tendrá los partidos de la Vertex Cup, mientras que Fanatiz International concentrará buena parte de la jornada del Brasileirão.
También habrá encuentros disponibles por Fox Sports 2, DIRECTV Sports, Max Chile y DAZN International, dependiendo del torneo y el partido.
Con esta programación, el fútbol mantendrá su actividad durante el miércoles pese a que las principales ligas europeas tendrán que esperar hasta el viernes para volver a las canchas.