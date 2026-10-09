Luis Ángel Malagón regresaría como titular del América ante Rayados tras siete meses lesionado

El arco del América podría recuperar a uno de sus principales referentes este sábado 10 de octubre. Después de siete meses fuera de las canchas por una grave lesión, Luis Ángel Malagón se perfila para volver a la actividad como titular frente a Rayados de Monterrey, en el partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026.

El encuentro se disputará a las 21:10 horas en el Estadio Banorte, donde las Águilas tendrían la oportunidad de reincorporar a su guardameta de 29 años, quien también desempeña un papel de liderazgo dentro del vestidor azulcrema.

¿Cuándo regresa Luis Ángel Malagón con el América?

El regreso del arquero sería el resultado de varios meses de trabajo para recuperar su condición física. Aunque ya participó en cinco partidos con la categoría Sub-21 del América, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada también evaluó su evolución durante los encuentros amistosos contra Cruz Azul y Chivas antes de considerar su reincorporación al primer equipo.

Su posible aparición ante Monterrey representaría un paso importante para recuperar la titularidad y volver a competir en el máximo circuito del futbol mexicano.

La última vez que Malagón defendió oficialmente la portería americanista fue el 10 de marzo de 2026, durante los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. En aquel encuentro contra Philadelphia Union sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles cuando intentó despejar el balón ante la presión de un rival.

¿Quién ocupó la portería del América durante su ausencia?

La baja del guardameta obligó al conjunto de Coapa a recurrir a otras opciones para cubrir una posición clave. Durante los 26 partidos que disputó el América sin su portero habitual, Rodolfo Cota asumió gran parte de la responsabilidad bajo los tres postes.

En ese periodo, Cota consiguió seis porterías imbatidas y recibió 31 goles. Por su parte, Fernando Tapia también tuvo participación con el equipo, al defender el arco americanista en el encuentro por el tercer lugar de la Leagues Cup frente a León.

La eventual reincorporación de Malagón permitiría al cuerpo técnico contar nuevamente con un arquero que se había consolidado como una de las figuras importantes del plantel antes de su lesión.

La lesión que dejó a Malagón fuera del Mundial 2026

Además de perderse varios meses de competencia con el América, el problema físico truncó las aspiraciones del guardameta de participar en la Copa del Mundo 2026, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Antes de la lesión, Luis Ángel Malagón se encontraba en la disputa por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para representar a la Selección Mexicana. Sin embargo, había perdido terreno en la competencia por la titularidad frente a Raúl ‘Tala’ Rangel, aunque todavía tenía posibilidades de integrar la lista definitiva.

El diagnóstico de la rotura del tendón de Aquiles terminó con esas aspiraciones mundialistas. Tras conocer la gravedad de la lesión, el portero expresó su tristeza en redes sociales por perderse el torneo que representaba uno de los objetivos más importantes de su carrera.

“Herido y triste con el alma hecha pedazos tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta”, escribió el arquero.

Malagón busca recuperar su lugar en el América

Después de meses de rehabilitación, Malagón está cerca de dejar atrás uno de los episodios más difíciles de su trayectoria profesional. Su posible regreso frente a Rayados marcaría el inicio de una nueva etapa, en la que buscaría recuperar ritmo de competencia y consolidarse nuevamente como titular.

Aunque su reaparición todavía depende de la decisión final del cuerpo técnico, el duelo contra Monterrey podría representar una oportunidad para que el guardameta retome su protagonismo con las Águilas y vuelva a colocarse en la conversación entre los principales porteros del futbol mexicano.