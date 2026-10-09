Leones Negros lanza un contundente mensaje a la Liga MX: no pagará ni un peso por ascender

Leones Negros de la Universidad de Guadalajara no abandonará su objetivo de regresar a la Primera División por méritos deportivos. La directiva del club jalisciense reiteró que no pagará por una plaza en la Liga MX y continuará con su estrategia legal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar una solución al conflicto por el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Leones Negros mantiene su postura sobre el ascenso

El presidente ejecutivo del equipo, Alberto Castellanos, reafirmó que la institución universitaria no contempla adquirir una franquicia para competir en la máxima categoría. A través de sus redes sociales, defendió la necesidad de que los resultados obtenidos en la cancha sean el principal criterio para que un club consiga subir de división.

El directivo sostuvo que el futbol mexicano necesita recuperar un sistema que permita a los equipos competir por un lugar en Primera División, en lugar de depender de operaciones administrativas. Por ello, aseguró que los Leones Negros mantendrán su exigencia hasta conocer una resolución sobre su controversia.

Pues no, no pagaremos ni un peso por estar en la @LigaBBVAMX. En nuestra @udg_oficial estamos convencidos de que son el mérito deportivo, la competencia, el ascenso y el descenso la única vía para obtener lo que realmente necesita nuestro futbol mexicano. Nuestros @LeonesNegrosCF seguirán peleando por lo que es justo, estamos a la espera de las fechas para la audiencia del TAS y seguiremos nuestra lucha por ascender deportivamente. — Alberto Castellanos (@AlbCastellanos) October 8, 2026

En su mensaje, Castellanos dejó clara la postura del club: “No pagaremos ni un peso por estar en la Liga MX”. También señaló que la institución está convencida de que el mérito deportivo, la competencia y el ascenso y descenso son fundamentales para el desarrollo del futbol nacional.

La directiva universitaria permanece a la espera de que se definan las fechas de la audiencia ante el TAS, instancia a la que recurrieron clubes de la Liga de Expansión MX para intentar modificar las condiciones actuales de competencia.

¿Qué responde la Liga MX sobre el ascenso y descenso?

La postura de Leones Negros contrasta con la posición de la dirigencia de la Liga MX, que por ahora no contempla restablecer el mecanismo tradicional de ascensos y descensos.

Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, explicó que el modelo vigente permite la incorporación de nuevos clubes mediante procedimientos administrativos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la organización.

El dirigente defendió este esquema al señalar que el futbol mexicano opera bajo un sistema de franquicias y que existen alternativas para ingresar a la máxima categoría. Como ejemplo, mencionó el caso del Atlante, que consiguió su regreso a Primera División mediante la adquisición de una plaza y el cumplimiento de las condiciones correspondientes.

La diferencia entre ambas posturas radica en la forma de llegar a la máxima categoría. Mientras la Liga MX respalda el acceso sujeto a requisitos administrativos, los clubes inconformes consideran que el ascenso debe conseguirse a través del desempeño deportivo.

Atlante regresó a Primera División por otra vía

El caso del Atlante se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión. El equipo azulgrana había acompañado inicialmente a otros clubes de la Liga de Expansión MX en la búsqueda de cambios al sistema de ascenso y descenso.

Sin embargo, su situación cambió tras concretar la adquisición del certificado de afiliación y la plaza de Mazatlán, operación que recibió la aprobación de la Liga MX y permitió su regreso al máximo circuito.

Este movimiento marcó una diferencia entre los Potros de Hierro y las instituciones que continúan exigiendo la posibilidad de subir de categoría mediante sus resultados en el terreno de juego.

En respuesta al modelo actual, algunos equipos de la Liga de Expansión MX han realizado protestas antes de sus encuentros. A través de camisetas y mensajes, los clubes han expresado su inconformidad y solicitado que se restablezcan las condiciones para competir por un lugar en Primera División.

El TAS, la esperanza de Leones Negros para recuperar el ascenso

La controversia permanece abierta mientras no se anuncien cambios oficiales en el reglamento de competencia. Por ello, Leones Negros mantiene su apuesta por la vía legal con la intención de recuperar una oportunidad de ascender sin tener que comprar una plaza.

El club universitario espera conocer la fecha de su audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde buscará una resolución favorable a sus demandas.

Por ahora, el ascenso y descenso continúa fuera del formato vigente de la Liga MX. La disputa enfrenta dos modelos para el futbol mexicano: uno basado en requisitos administrativos para ingresar a Primera División y otro que permita a los equipos alcanzar esa categoría exclusivamente mediante sus méritos deportivos.