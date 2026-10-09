Checo Pérez sufre accidente con Cadillac en el GP de Singapur; Verstappen logra la pole

Sergio “Checo” Pérez tuvo un complicado inicio en el Gran Premio de Singapur 2026 luego de perder el control de su Cadillac e impactar contra las barreras de seguridad durante la primera ronda de clasificación para la carrera sprint. El accidente provocó una bandera roja y dejó al piloto mexicano fuera de la SQ2.

El incidente ocurrió en la curva 4 del circuito urbano de Marina Bay, donde el tapatío buscaba registrar un tiempo competitivo para avanzar a la siguiente fase. El golpe dañó el alerón delantero de su monoplaza y obligó a detener momentáneamente la sesión para retirar los restos que quedaron sobre la pista.

Great fun out there fighting on the inters until the Safety Car! After that, it was a long afternoon on a track where we knew it wasn’t going to be easy. Looking forward to the Sprint weekend in Singapore in just a few days! https://t.co/py5v8BAn5h — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 4, 2026

¿Qué pasó con Checo Pérez en Singapur?

El mexicano perdió el control de su Cadillac durante la SQ1 y terminó contra el muro de protección. Aunque consiguió regresar a los pits para que su equipo revisara y reparara el automóvil, el tiempo disponible y las consecuencias del impacto complicaron sus posibilidades de continuar en la clasificación.

Tras la interrupción, los pilotos tuvieron que ajustar sus intentos para buscar un lugar entre los mejores. Checo Pérez no consiguió un registro suficiente para avanzar y quedó eliminado en la primera ronda, junto con otros cinco competidores.

De acuerdo con su explicación posterior al incidente, el monoplaza tocó fondo de manera brusca en plena curva, lo que le impidió mantener el control. El mexicano reconoció que había presionado al buscar una vuelta rápida, una situación especialmente exigente en un circuito callejero donde cada intento resulta importante.

Checo Pérez largará desde el fondo en la carrera sprint

El accidente condicionó la clasificación del piloto de Cadillac, quien terminó en la posición 20 de acuerdo con la tabla de resultados proporcionada para la sesión. De esta manera, deberá afrontar la carrera sprint desde la parte trasera de la parrilla.

Nice job, Max 👍 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/4iMX2hUpOf — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Pese al resultado, el mexicano señaló que su prioridad será comprender mejor el comportamiento del automóvil y trabajar con el equipo para mejorar su rendimiento durante el resto del fin de semana. La información recopilada también será importante para preparar la carrera principal del Gran Premio de Singapur.

Max Verstappen consigue la pole para la sprint

Mientras Checo Pérez enfrentaba las consecuencias del accidente, Max Verstappen logró el mejor tiempo de la clasificación y aseguró el primer lugar de salida para la carrera corta.

El piloto de Red Bull marcó 1:31.156, con una ventaja de 0.120 segundos sobre George Russell, de Mercedes. Charles Leclerc, de Ferrari, completó los tres primeros puestos.

La carrera sprint se disputará el sábado 10 de octubre. Para Pérez, el reto será recuperar posiciones y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse en Marina Bay, mientras su equipo trabaja para encontrar mejores condiciones de rendimiento en su Cadillac.