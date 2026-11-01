GP de México: ¿En qué lugar de la carrera quedó Checo Pérez?

Durante este 1 de noviembre tuvo lugar el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, dentro de la carrera estuvo la participación del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, siendo una de las participaciones más importantes en la carrera del tapatío al ser la carrera número 300 dentro de la F1.

El mexicano tuvo un domingo complejo tras iniciar la prueba en la posición 21 de la parrilla de salida. Sin embargo; Checho Pérez mostró grandes capacidades al avanzar puestos transitoriamente durante las primeras vueltas, permitiendo al mexicano terminar la carrera en una posición adelantada.

Noticia Destacada Así llegó Rafa Márquez al GP de México para apoyar a Checo Pérez

¿En qué lugar del GP de México terminó Checo Pérez?

Durante la carrera celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sergio "Checo" Pérez concluyó en la décimo séptima posición del GP de México. A pesar de que comenzó en la posición número 21, el mexicano logró avanzar puestos al llegar a colocarse en la posición 13 en las primeras vueltas.

A pesar de esto, el ritmo del monoplaza y la dinámica del choque provocado por Valtteri Bottas; mismo que obligó a una detención y posterior reanudación con auto de seguridad, terminaron relegando al piloto mexicano hacia los puestos traseros de la parrilla de la carrera.

Vuelta 10/71 @SChecoPerez se encuentra en la posición 14, atrás de Pierre Gasly y frente a Alex Albon. ¡Vamos Checo! 🇲🇽 #MexicoGP https://t.co/fEbZQ6A6Fg — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) November 1, 2026

La victoria de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue para el neerlandés Max Verstappen, con Lewis Hamilton en el segundo puesto y Andrea Kimi Antonelli completando el podio en la tercera posición, resultado que le permitió al joven italiano coronarse matemáticamente como Campeón Mundial de Pilotos de la F1.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal