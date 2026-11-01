Top 10 momentos clave del camino de Kimi Antonelli hacia el título mundial de F1

Con apenas 20 años, el piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó el domingo su primer campeonato mundial de Fórmula 1 al terminar en tercer lugar en el Gran Premio de México.

Estos son los 10 momentos clave de su temporada 2026:

Marzo 14

En Shanghái (China), Antonelli consigue la primera pole position de su joven carrera. Se convierte, con 19 años, 6 meses y 18 días, en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en salir desde la primera posición de la parrilla.

Marzo 15

El italiano gana el Gran Premio de China, la primera victoria de su carrera en la F1. Se convierte en el segundo piloto más joven en ganar una carrera, solo por detrás del neerlandés Max Verstappen, vencedor del GP de España de 2016 con apenas 18 años, 7 meses y 15 días.

Junio 7

En el mítico circuito de Mónaco, Antonelli logra su quinta victoria consecutiva en un Gran Premio y se escapa en la clasificación del campeonato, con 66 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 68 sobre su compañero en Mercedes, George Russell.

WHAT A MOMENT! 🙌 Now he can celebrate 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/lCDUXuJSeU — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Julio 5

Víctima de un problema técnico, el italiano recibe una penalización por salirse de los límites de la pista y termina 16º en el GP de Gran Bretaña. Encadena su tercera carrera sin ganar y ve a Russell reducir a 25 puntos la distancia entre ambos en el campeonato.

Julio 19

Antonelli reacciona en la siguiente prueba y se impone en Bélgica. Además, la fortuna juega a su favor porque Russell se ve obligado a abandonar en la primera vuelta tras ser embestido por Hamilton.

Septiembre 6

Tras recibir una penalización por cambiar el motor de su monoplaza, el italiano sale desde la posición 19 de la parrilla, pero protagoniza una remontada espectacular en Monza.

Ante decenas de miles de tifosi que lo alientan, gana el GP de Italia y pone fin a 60 años de sequía de los pilotos italianos en el Templo de la Velocidad.

Septiembre 13

Una vez más favorecido por las circunstancias, Antonelli gana en Madrid un accidentado Gran Premio de España, después de que el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, que tenía todo a favor para imponerse, quedara atrapado por la intervención de un safety car.

El italiano amplía así a 82 puntos su ventaja sobre su compañero de equipo, que solo consigue el quinto puesto en el estreno del Madring.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆 The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old! #F1 #MexicoGP https://t.co/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Septiembre 26

Luego de partir decimosexto por chocar contra un muro durante la clasificación del GP de Azerbaiyán, el italiano esquiva por poco el accidente provocado por el argentino Franco Colapinto y protagoniza otra remontada hasta terminar quinto en una carrera que coronó a Russell.

Octubre 4

La fortuna vuelve a sonreírle a Antonelli, que termina segundo en el GP de Baréin, disputado en Malasia, por detrás de Max Verstappen.

Sin embargo, aprovecha el abandono de Russell, que marchaba tercero, a pocas vueltas del final para volver a ampliar su ventaja en el campeonato a 84 puntos y asestar un golpe definitivo a su compañero de equipo.

Octubre 25

Antonelli roza la gloria al conquistar con solidez su novena victoria de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin.

Abandonó Texas sabiendo que su coronación era cuestión de tiempo, pues para sentarse en el trono necesitaba de dos de 125 puntos en disputa.

Noviembre 1

Kimi Antonelli se convierte en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 con 20 años y 68 días al terminar tercero en el Gran Premio de México, que ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El prodigioso piloto de Mercedes llegó a 380 puntos en la temporada y aseguró el título que Italia esperaba desde 1953, cuando lo ganó Alberto Ascari.