‘La Granja VIP’: Este es el octavo eliminado de la segunda temporada.

La segunda temporada de ‘La Granja VIP’ ha tenido su octava Gala de Eliminación y con esto la salida de un nuevo participante que fue elegido por el público para abandonar la granja. Los nominados fueron escogidos durante la semana, llevando a cabo la votación durante este domingo 1 de noviembre de 2026.

Durante la gala de eliminación de la octava semana, cinco participantes estuvieron en riesgo tras las dinámicas de salvación y traición: Rafa Mercadante, Niurka Marcos, Kevyn Contreras "El Bicolor", Mario "Mono" Osuna y Pablo Montero. Sin embargo; solo uno de ellos fue retirado del programa.

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¿Quién fue el octavo eliminado de ‘La Granja VIP’?

Rafa Mercadante y Niurka Marcos fueron los primeros en ser salvados gracias al voto del público, seguidos posteriormente por Kevyn Contreras y Mono Osuna. Al final de la votación, Pablo Montero no logró reunir el apoyo suficiente del público para permanecer en la competencia y fue quién abandonó ‘La Granja VIP’.

El octavo participante eliminado de la segunda temporada fue Pablo Montero, siendo una sorpresa para algunos de los participantes y para parte del público que mostró su descontento en redes sociales; sin embargo, esto no generó algún cambio y Montero quedó fuera de la competencia.

Con la salida de Pablo Montero, concluye una semana repleta de polémicas en la granja, en la que el cantante quedó previamente bloqueado del juego de salvación tras la dinámica de los propios participantes y enfrentó tensiones internas en la competencia.

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