Rescatan a hombre que cayó en un cenote urbano de la Supermanzana 100 de Cancún

Luego de varias horas de permanecer atrapado en un cenote subterráneo, un hombre de más 50 años fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil, en un predio que se localiza en la avenida Puerto Juárez, mejor conocida como la Talleres, a la altura de la Supermanzana 100.

Los primeros reportes señalaron que el agraviado se encontraba posiblemente en estado de ebriedad, cuando resbaló y cayó en un agujero que conecta con el cenote que es bastante conocido en este rumbo de la ciudad.

Los gritos de auxilio de la persona en problemas alertaron a un vecino que caminaba por el lugar, alrededor de las 20:00 horas de este domingo, con lo que se movilizaron bomberos y personal de Protección Civil, para iniciar las labores de rescate por medio de cuerdas.

Después de varias maniobras, los bomberos consiguieron retirarlo del cuerpo de agua que se ubica a unos tres metros de la superficie del terreno, con lo que posteriormente recibió el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja para una valoración.

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De esta manera, la víctima de la caída, quien dijo llamarse Renán “N”, de 57 años, de apodo El Manitas, recibió la atención en el interior de la ambulancia y posteriormente se indicó que no ameritaba ser trasladado a un hospital, alrededor de las 21:30 horas.

Renán “N” explicó que sufrió el accidente desde las 15:00 horas, cuando atravesó el predio donde se encuentra el cenote y cayó en uno de los agujeros, con lo que no pudo salir de la caverna y nadie escuchó sus gritos de auxilio, debido a que hubo poco movimiento de personas en el transcurso de la tarde y noche en este punto de la ciudad.

Dijo que pasó por el predio para cortar camino y como no se encontraban las cuerdas que sirven de barandal para delimitar la zona de riesgo, cayó por uno de los agujeros.

Reconoció que subió a una de las paredes de roca y se sujetó de unas raíces para mantenerse fuera del agua, porque vio pasar a una culebra, en momentos que fueron de mucho temor. Luego de recibir la atención de los paramédicos, bajó de la ambulancia y se retiró caminando hacia su domicilio.