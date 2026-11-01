‘La Granja VIP’: Estos son los peones para la semana 9 del show.

La segunda temporada de ‘La Granja VIP’ ha llegado al cierre de su octava semana, y con ello, se ha elegido a los nuevos peones para la semana 9 del reality show. Durante este domingo 1 de noviembre; el público eligió a los participantes que deberán realizar las tareas más difíciles del programa.

Los peones cuentan con más responsabilidades y menos privilegios dentro del show, son los encargados de cuidar al ganado, limpiar los establos y recoger huevos por la mañana; además de preparar el desayuno para el resto y tener menos comodidades dentro de la competencia.

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¿Quiénes son los peones de la semana 9 de ‘La Granja VIP’?

Tras el conteo oficial de los votos y la decisión del público, se eligieron a los cuatro participantes que serán los peones para la semana 9 de ‘La Granja VIP’. Estos participantes tendrán alimentos racionados y jornadas de esfuerzo físico bajo la mirada implacable del resto de los habitantes.

Los peones para esta semana son: Pablo Montero quien fue designado tras la Gala de Eliminación, junto con los participantes confirmados: Fernando Lozada, "La Bebeshita" y Manelyk. Estos competidores tendrán que demostrar si tienen la fortaleza mental para soportar la presión del corral o si cederán ante el desgaste de la convivencia extrema.

La inclusión de este grupo genera altas expectativas entre los seguidores del programa, especialmente por el historial reciente de roces y los dimes y diretes que han protagonizado dentro de las instalaciones del show.

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