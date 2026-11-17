Una aeronave privada con seis personas a bordo se desplomó este martes 17 de noviembre de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, en Durango, cuando realizaba maniobras de despegue con destino a Toluca, Estado de México.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas, tiempo local, a unos 500 metros de la cabecera 03 de la terminal aérea.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de una aeronave Cessna modelo 500, en la que viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros.

¿Cuántas personas viajaban en el avión que cayó en Durango?

La AFAC detalló que la información registrada en el plan de vuelo confirma la presencia de seis ocupantes, entre ellos dos integrantes de la tripulación.

Tras el desplome, medios locales reportaron personas lesionadas y posibles fallecimientos. Sin embargo, las primeras versiones presentaron diferencias sobre el número de víctimas.

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La autoridad aeronáutica no precisó en su comunicado inicial el saldo de personas fallecidas o heridas.

AFAC investiga causas del accidente aéreo en Durango

Después del incidente, corporaciones de seguridad, Protección Civil y servicios de emergencia se trasladaron a las inmediaciones del aeropuerto para atender a los ocupantes y asegurar la zona.

La AFAC informó que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la atención del accidente.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: https://t.co/5YvO5WU98d — AFAC (@AFAC_mx) November 17, 2026

Asimismo, personal especializado inició una investigación administrativa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el desplome.

Aunque los primeros reportes señalan que la aeronave presentó problemas durante el despegue, las autoridades todavía no han confirmado las causas del percance.

Los trabajos de emergencia e investigación continúan a cargo de autoridades estatales y federales.

IO