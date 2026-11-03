Esto se sabe de la nueva relación de Paola Dalay, tras su separación de José Eduardo Derbez

El pasado domingo 1 de noviembre, se dio a conocer que José Eduardo Derbez y Paola Dalay, tomaron la decisión de separarse, después de 7 años de relación y una hija en común, la pareja compartió con sus seguidores que su historia llegaba a su fin.

Sin embargo, las especulaciones sobre los motivos no terminaron, pues muchos aseguraron que existió una infidelidad por parte de la joven. Incluso, el día del anuncio, ella estuvo en el Gran Premio de la F1, donde fue acompañada de César Romo, después Paola Dalay confirmó que estaban saliendo.

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¿Qué ha pasado entre César Romo y Paola Dalay?

Esta situación generó un sinfín de comentarios en redes sociales, pues muchos han comenzado a señalar a Paola Dalay como la que rompió su relación. Pero, las cosas se intensificaron cuando algunos usuarios, afirmaron que su nueva pareja se estaba burlando de José Eduardo Derbez.

Por medio de sus perfiles de Instagram, los dos compartieron algunas fotografías de sus looks, pero lo que más causó polémica, fueron las canciones con la que acompañaron la publicación.

Paola Dalay compartió su experiencia en la F1, también presumió el outfit con el que anunció su separación de José Eduardo Derbez, con la canción de “A quién le importa” de Thalía. Y escribió: “Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen”.

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Mientras de César Romo, compartió una fotografía en la que se muestra sin playera, con el tema urbano de ‘Bandolero’ de Don Omar.

Cabe mencionar que hasta el momento, César Romo no ha comentado nada al respecto, mientras que Paola Dalay ya tienen tiempo juntos.

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