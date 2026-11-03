Vecinos de la colonia El Pedregal en Playa del Carmen llevan hasta un mes sin agua potable

Habitantes de la colonia “El Pedregal” de Playa del Carmen, continúan pareciendo la carencia de agua potable, algunos llevan un mes sin el vital líquido, otros 15 días sin recibir una gota, pese a la petición que han hecho ante la concesionaria Aguakan, no han solucionado el problema, algunos vecinos son apoyados con pipas de la empresa para aminorar el problema, revela un sondeo ciudadano.

El agua es un derecho humano que debe ser suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico, sin embargo, en esta colonia desde que llegó la concesionaria Aguakan a Playa del Carmen empeoró el suministro, comentó Caridad Chan.

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La última vez me quedé por un mes sin una gota, tuve que comprar una pipa al sindicato de piperos, pero no podemos comprar cada mes, y hace unos días una pipa de la concesionaria llenó la cisterna pero no podemos con esta situación, comentó.

Por su parte la señora Martha García dijo que desde hace un mes se quedaron sin agua en una lavandería donde trabaja en la colonia, pero agregó que vive en el fraccionamiento Misión del Carmen y ahí también llega el agua a gotitas por la noche y no se logra llenar el tinaco de reserva.

Julio Mis, otro vecino comentó que debido al alto crecimiento poblacional, la demanda es mayor al servicio, el problema se está agravando porque siguen construyendo fraccionamientos y no la concesionaria no está invirtiendo en infraestructura para optimizar el abasto de agua potable.